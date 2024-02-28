Нові санкції США загрожують продажам російської нафти до Індії, - Reuters

Джерела повідомили, що індійські нафтопереробники стурбовані тим, що останні санкції створять проблеми щодо отримання суден для перевезення російської нафти і можуть призвести до підвищення фрахтових ставок.

Крім того, Москві, можливо, доведеться проводити ще більші обсяги через трейдерів, щоб захиститись від ризику подальших санкцій, що посилює невизначеність, повідомили джерела в галузі.

Індія рідко купувала російську нафту до 2022 року через високі витрати на транспортування, але нафтопереробні заводи третьої за величиною країни-імпортера нафти у світі тепер є великими покупцями, одержуючи вигоду від нижчих цін після того, як Європа заборонила імпорт російської нафти.

у 2023 році Росія стала найбільшим постачальником нафти до Індії. Південноазіатська країна імпортувала близько 1,66 млн барелів на день російської нафти у 2023 році порівняно із середнім показником у 652 тисячі барелів на добу у 2022 році.

Державні нафтопереробні заводи із російською компанією "Роснефть" про закупівлю 400 тисяч барелів на добу російської нафти з 1 квітня.

Джерела повідомили, що остаточні обсяги запланованих термінових угод залежать від умов оплати та знижок, які пропонують Росія.

За словами двох джерел, "Роснефть" запропонувала знижку у розмірі 3-3,50 долара за барель до цін Дубая. За словами джерел, нафтопереробники вважають запропоновану знижку незначною з огляду на невизначеність, спричинену санкціями.

Джерело в індійському уряді заявило, що Індія продовжить купувати російську нафту тільки в тому випадку, якщо вона продаватиметься за ціною, нижчою від граничної ціни на судах, що не перебувають під санкціями.

Санкції США

Вашингтон 23 лютого ввів санкції перед другою річницею вторгнення Москви до України та у відповідь на смерть лідера опозиції Олексія Навального. Санкції спрямовані проти провідної російської танкерної групи "Совкомфлот" за порушення встановленого країнами "Великої сімки" цінового ліміту на російську нафту, а також проти 14 нафтових танкерів, пов'язаних із "Совкомфлотом".