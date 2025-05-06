Нові санкції ЄС торкнуться понад 20 компаній, які допомагають Росії, - FT
Новий пакет санкцій, який готує Європейський Союз, стосуватиметься понад 20 нових компаній, які допомагають Росії обходити вже введені обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fanancial Times.
За словами чиновників, 17-й пакет спрямований на більш ніж 20 нових компаній, які, як вважається, допомагають Росії обходити санкції. Близько 12 з них розташовані в третіх країнах, включно з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Туреччиною, Сербією, В'єтнамом та Узбекистаном.
Зазначається, що це буде перший випадок, коли в'єтнамська компанія потрапить під санкції ЄС за допомогу Кремлю.
Пакет також додає до списку заборонених до експорту в Росію товарів подвійного призначення, що мають потенційне військове застосування, таких як хімікати та компоненти верстатів.
Він також передбачає продовження дії винятку для російського проєкту "Сахалін", який є ключовим постачальником нафти та газу для Японії, до червня 2026 року.
Санкції ЄС проти Росії
Нагадаємо, Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії, націлений на її так званий "тіньовий флот" - сотні танкерів, які Кремль використовує для обходу нафтового ембарго.
Згідно з даними джерел, обізнаними з питанням, санкції, запропоновані Єврокомісією, охоплять 60 фізичних та юридичних осіб, а також включатимуть обмеження щодо близько 150 суден.
Таким чином, загальна кількість суден у санкційному списку ЄС перевищить 300, зазначив один зі співрозмовників Bloomberg.
Як зазначають джерела, міністри закордонних справ ЄС мають намір офіційно ухвалити запропоновані заходи під час засідання в Брюсселі, запланованого на 20 травня. Якщо пропозиції схвалять, це стане вже 17-м пакетом санкцій ЄС з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Санкції ЄС вимагають одностайної підтримки всіх держав-членів, і пропозиції можуть зазнати змін до остаточного ухвалення.
Механізм санкцій передбачає їх поновлення кожні шість місяців - наступний дедлайн припадає на липень.
Водночас, як повідомляє агентство, ЄС вивчає способи розширення санкцій проти Росії без потреби у схваленні всіх 27 країн-членів. Зокрема, Єврокомісія розглядає можливість перетворення частини обмежень на торгівельні заходи, які можна ухвалити кваліфікованою більшістю, а не одноголосно.
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