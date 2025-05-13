Нові санкції ЄС проти РФ можуть бути ще слабшим, ніж очікувалось: в ЗМІ назвали причину
Відповіддю на ігнорування Росією заклику до встановлення режиму припинення вогню має стати 17-й пакет санкцій Європейського союзу (ЄС). Проблема лише в тому, що обмеження можуть виявитись ще слабшими, ніж очікувалось.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.
"Проблема полягає в кількості. Якщо 16 пакетів санкцій ЄС не змусили Росію поступитися, то чому це має зробити 17-й? Тим більше, що, на думку нашої редакції (Handelsblatt, - ред.) в Брюсселі, цей пакет, швидше за все, буде ще більш м'яким, ніж раніше побоювалися", - пише видання.
За словами одного з неназваних дипломатів ЄС, союз досяг "межі того, що може зробити за допомогою санкцій".
Handelsblatt відзначає, що до списку санкційного тіньового флоту можна було б ще додатки кілька нафтових танкерів, але, як пишуть інші ЗМІ, ЄС наразі бажає подивитись за тим, як поводитимуться Сполучені Штати Америки (США) у питанні обмежень проти Росії.
Санкції проти Росії
Після початку повномасштабного вторгнення країни Заходу розпочали впровадження санкцій проти Москви. Обмеження торкнулись фінансового сектора, енергетики, транспорту, експорту високих технологій та інших сфер. Головна ціль санкцій - послабити економічну здатність Росії фінансувати війну та вплинути на її політичне керівництво.
Санкційна політика постійно оновлюється - Європейський Союз, США та інші партнери регулярно переглядають і розширюють список обмежень. На сьогодні триває робота над 17-м пакетом санкцій ЄС.
Як відзначав голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини Йоганн Вадефуль, Росію очікуватимуть наслідки, якщо диктатор Володимир Путін відмовиться від переговорів з Києвом, які заплановані на 15 травня у Туреччині.
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