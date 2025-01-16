Нові санкції ефективніше за визнання РФ державою-спонсором тероризму, - Держдеп

Масштабні санкції допомагають ефективніше досягти політичних цілей щодо Росії, ніж визнання її державою-спонсором тероризму. Останні обмеження найбільш ефективні для впливу на країну-агресора.
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-брифінг.
"Ми не вважаємо це (SST – ред.) найефективнішим способом для досягнення наявних політичних цілей, коли говоримо про Росію", - сказав він.
За його словами, кількість уже запроваджених санкцій США проти Росії, зокрема останні пакети минулого й цього тижня, мають дієві наслідки.
Міллер звернув увагу на той факт, що після запровадження обмежень для енергетичного сектору РФ по всьому світу почали зупинятися танкери з російською нафтою, зокрема біля берегів Китаю.
Речник Деждепу також додав, що в середу, 15 січня, Росія втратила можливість обходити раніше запроваджені обмеження.
До того ж, Конгрес отримав додаткові повноваження щодо послаблення санкцій проти агресора в майбутньому.
"Це лише наслідки останнього пакету. Якщо ж подивитися на загальний комбінований режим рестрикцій, який ми запровадили - включно з санкціями та експортним контролем - ми визначили, що це матиме більший вплив, ніж SST", - пояснив речник Держдепу.
Міллер також додав, що визнання РФ країни-спонсором тероризму обмежить діяльність міжнародних гуманітарних організацій та створить інші наслідки, які можуть вплинути на здатність працювати у регіоні.
Міністерство фінансів США 10 січня запровадило нові масштабні санкції проти російського енергетичного сектору. Зокрема, обмеження торкнулися найбільшої нафтової компанії "Газпром нафта" та "Сургутнафтогазом", покликані їх прибутків і можливості вести війну РФ проти України.
Санкції також вплинуть на понад 180 суден і десятки нафтотрейдерів, що постачають послуги у сфері нафтової промисловості, страхових компаній і посадовців енергетичного сектора.
Нові санкції змусять Росію втрачати мільярди доларів на місяць та є найбільш масштабними проти країни-агресора за всю історію.
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