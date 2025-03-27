Нові Leaf та Micra: Nissan показав кілька машин майбутнього

Nissan організував у Токіо велику прес-конференцію, на якій анонсував масштабне оновлення модельного ряду. Презентацію провів уже новий глава компанії Айван Еспіноса, хоча на посаду він формально вступить лише в червні.

Найближчою світовою новинкою стане Nissan Leaf третього покоління, дебют якого відбудеться в середині року. Це вже буде не хетчбек, а кросовер, причому в основу ляже платформа CMF-EV, на якій побудовано Nissan Ariya. У новому поколінні Leaf вперше здобуде панорамний дах та 19-дюймові колеса, а на ринку США це буде перший Nissan із зарядним роз'ємом NACS компанії Tesla.

На середину року заплановано прем'єру компактного хетчбека Nissan Micra нового покоління. Це буде різновид електромобіля Renault 5, але з іншим дизайном, розробленим лондонською студією компанії. Її виробництво буде налагоджено на заводі Renault у Франції. Також для Європи заявлений кросовер Nissan Qashqai з гібридною системою e-Power нового покоління: вона матиме новий бензиновий мотор і стане на 15% економічнішою.

У США на цей рік заплановано дебют гібридного кросовера Nissan Rogue PHEV. Також в Північній Америці до кінця цього року з'являться седани Nissan Versa і Nissan Sentra нових поколінь, споріднені кросовери Nissan Pathfinder і Infiniti QX60 зазнають планового рестайлінгу, а у нещодавно представленого позашляховика Infiniti QX80 з'явиться версія Sport.

Не менше новинок заявлено на 2026 рік. Найзначнішою світовою прем'єрою стане кросовер Nissan Rogue/X-Trail нового покоління. У Європі з'явиться компактний Nissan Juke третього покоління: він збереже знайомий форм-фактор, але стане електромобілем. За океаном буде представлений купеподібний кросовер Infiniti QX65, базою для якого стане модель QX60 і оновлений пікап Nissan Navara.