Скорочення експорту сталі через квоти

За новими правилами ЄС безмитний імпорт сталі обмежується 18,3 млн тонн на рік. Для України це може означати скорочення експорту сталі ще на 1,3-1,5 млн тонн порівняно з 2025 роком. За словами Риженкова, виділені Україні квоти приблизно на 60% нижчі за минулорічні обсяги поставок.



"І це сталося тоді, коли порти вже були закриті, а в нас буквально немає іншого виходу", - зазначив він.



Після початку повномасштабного вторгнення ЄС скасував обмеження на українську сталь, оскільки через блокаду портів європейський ринок фактично став головним доступним напрямком експорту. Тепер Україну, за словами Риженкова, фактично поставили в однакові умови з іншими країнами поза ЄС, не врахувавши війну, проблеми з логістикою, енергопостачанням і персоналом.



Для української металургії це відбувається на тлі вже масштабного падіння галузі. З 2021 до 2025 року виробництво сталі скоротилося з 21 млн до 7,4 млн тонн, експорт - з 22 млрд доларів до 6 млрд доларів, а податкові надходження - з 3,5 млрд доларів до 870 млн доларів.

Металургія на межі

Ситуацію додатково погіршують російські удари: за словами Риженкова, у серпні-вересні "Метінвест" був змушений зупинити обидва металургійні комбінати після однієї з наймасштабніших хвиль обстрілів. У таких умовах доступ до ринку збуту стає критичним для самого існування галузі.



"Без ринку збуту майбутнього практично немає", - наголосив Риженков.

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За його словами, металургійний бізнес потребує завантаження потужностей понад 90%, щоб залишатися прибутковим, а за нинішніх умов гарантувати стабільне виробництво та довгострокові поставки майже неможливо.



На запитання Fortune, чи не опинилася українська металургія на межі зникнення, Риженков відповів: "Якщо нічого не робити, це майже неминуче. Якщо Україна не матиме повноцінного доступу до європейського ринку, а обставини водночас унеможливлюватимуть будь-які значні інвестиції, то рано чи пізно все закінчиться".