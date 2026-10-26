Нові критерії та ліміти для "оборонки": в Україні змінили правила бронювання

Нові критерії

Відповідно до рішення уряду, Центральні органи виконавчої влади та місцева влада повинні будуть протягом 10 днів переглянути критерії, за якими підприємства визнають критично важливими.

Потім влада має перевірити, чи відповідають критично важливі підприємства новим критеріям. Якщо критерій, на підставі якого підприємство набуло такого статусу, виключать, рішення про визнання підприємства критично важливим має бути скасовано.

Водночас, постанова прямо передбачає, що чинні рішення про визнання підприємств критично важливими зберігають чинність протягом встановленого терміну. Виняток - рішення, які скасують за результатами перегляду.

Постанова передбачає, що критично важливими зможуть визнавати підприємства, зупинка чи суттєве скорочення роботи яких через мобілізацію співробітників може зашкодити обороноздатності країни, роботі критичної інфраструктури, забезпеченню населення необхідними товарами чи фінансовою стійкістю держави.

Мова про підприємства, які працюють у таких сферах:

Оборонно-промисловий комплекс;

Паливно-енергетичний комплекс;

Житлово-комунальне господарство;

Добувна промисловість;

Переробна промисловість;

Агропромислове виробництво, зокрема забезпечення продовольчої безпеки;

Роздрібна торгівля;

Будівництво;

Транспорт та логістика;

Інформаційні технології (ІТ);

Банківська діяльність;

Охорона здоров'я;

Зв'язок;

Аварійно-рятувальні служби та організації, які проводять інші невідкладні роботи.

Координаційний центр

Кабмін також створює Координаційний центр, який займатиметься організацією бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного часу. Він складатиметься з представників Міноборони, Офісу президента, Генштабу, СБУ, ГУР та Нацполіції.

Згідно з документом, Координаційний центр координуватиме роботу державних органів з питань бронювання військовозобов'язаних та переглядатиме критерії, за якими підприємства визнають критично важливими.

Він також розглядатиме пропозиції щодо збільшення квот на бронювання та надаватиме рекомендації щодо визнання підприємств критично важливими для економіки чи потреб Сил оборони.

Крім того, центр відстежуватиме дані про військовозобов'язаних працівників підприємств через державні реєстри та зможе рекомендувати скасувати статус критично важливого підприємства, зокрема за зверненнями правоохоронних органів.

Нові ліміти для енергетики та ОПК

Для критично важливих підприємств оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів запроваджують ліміт бронювання - не більше 95% військовозобов'язаних працівників.

Забронювати понад 95% працівників можна буде за окремим рішенням Міноборони або Міненерго з урахуванням рекомендацій Координаційного центру.

Однак центр може відмовити у розгляді такої пропозиції, якщо керівник підприємства систематично порушував правила військового обліку: наприклад, якщо за останні 12 місяців зафіксували два або більше підтверджених порушень або керівника притягали до адміністративної відповідальності за них.