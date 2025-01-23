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Нові енергоблоки ХАЕС будуть працювати на американському ядерному паливі, - "Енергоатом"

Фото: нові енергоблоки ХАЕС будуть працювати на американському ядерному паливі (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Енергоблоки №3 та №4 Хмельницької АЕС будуть працювати на ядерному паливі за технологією американської компанії Westinghouse, як і всі решта атомних електростанцій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення державної компанії "Енергоатом".

"100% всіх закупівель з 2022 року здійснюється в американської компанії Westinghouse. Енергоблоки №3 та №4 Хмельницької АЕС будуть працювати виключно на паливі американської компанії Westinghouse, або паливі, виробленому в Україні за технологією Westingouse, як і вся решта діючих атомних блоків", - йдеться в повідомленні компанії.

Використання американського палива прямо прописано в урядовому проєкті закону №11146. У ньому прямо прописано, що нові енергоблоки ХАЕС будуть працювати виключно на ядерному паливі, виготовленому за американською технологією. 

Нагадаємо, що Ольга Кошарна, яка є авторкою фейку про «не американське паливо» раніше відзначилася низкою скандальних заяв. Зокрема на початку війни закликала працівників окупованої Запорізької АЕС співпрацювати з російським "Росатомом". "Енергоатом" закликає компетентні органи звернути увагу на її діяльність, спрямовану на дискредитацію українських енергетиків.

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Хмельницкая АЭСЕлектроенергія