Нові деталі справи Порошенка: стало відомо, чому "Севморзавод" у Криму не був націоналізований РФ

Зокрема, мова йде про сплату значного обсягу податків до бюджету РФ, а також про факт визнання Севастополя російським містом, де розташований "Севморзавод", що належав компанії Порошенка.

"Після анексії Криму РФ підприємство "Севастопольський морський завод", яке належало П.Порошенку, вступило в переписку з російським Міністерством промисловості та торгівлі. У цій переписці завод і його менеджер (бізнес-партнер Порошенка, - ред.) Костянтин Картошкін заявили, що Севастополь є російським містом федерального значення, а також надали відповідну інформацію про фінансово-економічні показники підприємства російському органу. Крім того, на "5 каналі" Порошенка виступив його менеджер, де заявив, що Севастополь має невизначений, точніше незрозумілий статус, періодично використовуючи словосполучення "на Україні", - зазначає видання.

Цей завод російська влада довго не націоналізувала, на відміну від багатьох інших українських компаній, які були націоналізовані одразу.

Також у статті зазначається, що після управління активами у Криму, Порошенко призначив Картошкіна керувати державним майном.

"Порошенко має спільний бізнес із Картошкіним. Незважаючи на те, що той від імені компанії Порошенка вступив у колаборацію з російською владою, Порошенко призначив його керівником одного з найбільших державних військових заводів - "Зоря-Машпроект", – додають журналісти.

У 2024 році Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування щодо Картошкіна. За даними слідства, Картошкін разом із Порошенком заволоділи коштами миколаївського державного підприємства "Зоря-Машпроект" на суму 71,6 млн доларів, що становило 1,4 млрд грн. за курсом НБУ на момент вчинення злочину.

Справа Порошенка в НАБУ була виділена в окреме провадження, а матеріали щодо його менеджера Картошкіна передано до Вищого антикорупційного суду.

Як повідомлялось раніше, Порошенка обвинувачують у держзраді та фінансуванні терористичних організацій. Його підозрюють купівля вугілля в ОРДЛО за державні кошти, веденні бізнесу в Росії, підтримці УПЦ і Харківських угод, які дозволили Чорноморському флоту РФ залишатися в українському Криму.