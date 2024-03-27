Нові акцизні ставки в євро є важливою євроінтеграційною вимогою, - експерт

Новий урядовий законопроект щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби допоможе Україні додатково наповнити держбюджет і наблизити акцизне законодавство до вимог Євросоюзу.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Я радий, що уряд не побоявся ініціювати підвищення акцизів на сигарети попри тиск тютюнових лобістів. Цього року закінчується попередній податковий план щодо гармонізації з вимогами ЄС, що передбачав мінімальне акцизне зобов’язання 90 євро за 1000 шт. сигарет. Через девальвацію гривні цього не відбулося. Прив’язка акцизів до євро вирішує важливу тактичну мету - знайти додаткові кошти для держбюджету країни, яка воює", - зазначив він.

Згідно із урядовими розрахунками, уже наступного року цей крок дасть держбюджету понад 600 млн грн додатково, а у 2026 р. - понад 5 млрд грн надалі у 2027 р. додаткові доходи від тютюнового акцизу в євро становитимуть майже 9,4 млрд грн, а у 2028 р. - майже 13,9 млрд грн.

Нові акцизні ставки в євро також підтримує голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Акцизи на тютюнові вироби в євро вирішують і стратегічне завдання - максимальне наближення податкового законодавства України до відповідної Директиви Європейського Союзу про мінімальне акцизне зобов’язання 90 євро за 1000 шт. сигарет", - пояснює Пендзин.

Україна зможе виконати цю європейську вимогу вже у 2028 році - якщо урядовий законопроект буде прийнято найближчим часом.

"Ця ініціатива - це також виконання вимог Міжнародного валютного фонду. Нагадаю, лише за минулий рік Україна від МВФ отримала 3,6 млрд доларів. А цього року планується отримати від МВФ 5,4 млрд доларів - це доволі відчутна сума. І удосконалення податкового законодавства - додаткова гарантія того, що ці кошти буде отримано вчасно", - додав економіст.

Нагадаємо, як повідомлялося, Кабінет міністрів зареєстрував проєкт закону України №11090, що передбачає перегляд ставок акцизного податку на тютюнові вироби з прив’язкою до євро.