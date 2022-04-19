Новая Зеландия вводит санкции против крупнейших банков и финучреждений России

Новая Зеландия объявила о новых санкциях против крупнейших банков и финансовых российских учреждений из-за вторжения в Украину. В частности, в список вошел и Центральный банк России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

"Новая Зеландия вводит санкции против 18 российских финансовых организаций, включая Центральный банк России и Фонд национального благосостояния, а также ряда других крупнейших финансовых учреждений страны, которые владеют примерно 80% общего объема банковских активов в Российской Федерации", - заявила глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута.

Указано, что санкции предназначены для наложения экономических и политических расходов, в частности, для организаций, которые финансируют продолжение вторжения в Украину.

"Этим последним раундом санкций Новая Зеландия присоединяется к странам по всему миру, которые наложили жесткие наказания на президента Путина и систему, которая финансирует его незаконное вторжение", - отмечает Махута.

По ее словам, в рамках последнего раунда санкций было определено финучреждения: Альфа-Банк, Банк Россия, Банк Открытие, Черноморский банк реконструкции и развития, Центральный банк РФ, Кредитный банк Москвы, Газпромбанк, Генбанк, Промышленно-сберегательный банк, Новикомбанк, Российский сельскохозяйственный банк, Российский национальный коммерческий банк, Российский фонд прямых инвестиций, Сбербанк.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о жестокости со стороны российских сил. Новая Зеландия продолжает осуждать войну Путина и поддерживает расследование Международным уголовным судом зверств, совершенных в отношении граждан Украины", - добавила глава МИД страны.

Напомним, недавно правительство Новой Зеландии объявило о введении 35-процентного тарифа на весь импорт из РФ и распространит существующие экспортные запреты на промышленную продукцию, тесно связанную со стратегическими отраслями российской промышленности.

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