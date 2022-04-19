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Нова Зеландія вводить санкції проти найбільших банків і фінустанов Росії

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Велінгтон, Вівторок 19 квітня 2022 09:06
Нова Зеландія вводить санкції проти найбільших банків і фінустанов Росії Фото: Нова Зеландія вводить санкції проти найбільших банків і фінустанов Росії (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Нова Зеландія оголосила про нові санкції проти найбільших банків і фінансових російських установ через вторгнення в Україну. Зокрема, у список увійшов і Центральний банк Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду країни.

"Нова Зеландія вводить санкції проти 18 російських фінансових організацій, включаючи Центральний банк Росії та Фонд національного добробуту, а також низки інших найбільших фінансових установ країни, які володіють приблизно 80% загального обсягу банківських активів Російської Федерації", - заявила глава МЗС Нової Зеландії Нанайя Махута.

Вказано, що санкції призначені для накладання економічних і політичних витрат, зокрема, для організацій, які фінансують продовження вторгнення в Україну.

"Цим останнім раундом санкцій Нова Зеландія приєднується до країн по всьому світу, які наклали жорсткі покарання на президента Путіна і систему, яка фінансує його незаконне вторгнення", - зазначає Махута.

За її словами, в рамках останнього раунду санкцій було визначено установи: Альфа-Банк, Банк Росія, Банк Відкриття, Чорноморський банк розвитку та реконструкції, Центральний банк РФ, Кредитний банк Москви, Газпромбанк, Генбанк, Промислово-ощадний банк, Новікомбанк, Російський сільськогосподарський банк, Російський національний комерційний банк, Російський фонд прямих інвестицій, Сбербанк.

"Ми глибоко стурбовані повідомленнями про жорстокість з боку російських сил. Нова Зеландія продовжує засуджувати війну Путіна та підтримує розслідування Міжнародним кримінальним судом звірств, скоєних щодо громадян України", - додала глава МЗС країни.

Нагадаємо, нещодавно уряд Нової Зеландії оголосив про введення 35-відсоткового тарифу на весь імпорт з РФ і поширить існуючі експортні заборони на промислову продукцію, тісно пов'язану зі стратегічними галузями російської промисловості.

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