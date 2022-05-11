Новая Зеландия ввела очередные санкции против России

Санкции введены против физических и юридических лиц, причастных к организации кибератак и реализации кампании по распространению дезинформации в Украине.

В санкционные списки были внесены 85-й главный центр специальной службы главного управления Генштаба России, "Главный центр специальных технологий" Главного управления Генштаба РФ и российское "Агентство интернет-исследований".

Также были введены санкции в отношении официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, начальника Генштаба адмирала Игоря Костюкова, президента медиахолдинга "Красная звезда" Алексея Пиманова, соучредителя крымского информагентства NewsFront Михаила Синелина и генерального директора ВГТРК Олега Добродеева.

К настоящему моменту Новая Зеландия ввела санкции против более чем 650 российских граждан, включая президента страны Владимира Путина и депутатов Госдумы РФ, а также в отношении 55 крупнейших российских предприятий и организаций.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии решили принять около 4 тысяч членов семей украинских беженцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.