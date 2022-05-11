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Новая Зеландия ввела очередные санкции против России

Фото: глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута (Mark Mitchell / nzherald.co.nz)
Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута объявила о новых санкциях против России. Под ограничительные меры попали восемь российских граждан и компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Новой Зеландии.

Санкции введены против физических и юридических лиц, причастных к организации кибератак и реализации кампании по распространению дезинформации в Украине.

В санкционные списки были внесены 85-й главный центр специальной службы главного управления Генштаба России, "Главный центр специальных технологий" Главного управления Генштаба РФ и российское "Агентство интернет-исследований".

Также были введены санкции в отношении официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, начальника Генштаба адмирала Игоря Костюкова, президента медиахолдинга "Красная звезда" Алексея Пиманова, соучредителя крымского информагентства NewsFront Михаила Синелина и генерального директора ВГТРК Олега Добродеева.

К настоящему моменту Новая Зеландия ввела санкции против более чем 650 российских граждан, включая президента страны Владимира Путина и депутатов Госдумы РФ, а также в отношении 55 крупнейших российских предприятий и организаций.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии решили принять около 4 тысяч членов семей украинских беженцев.

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Санкции против России