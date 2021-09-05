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Новая Зеландия ужесточит антитеррористическое законодательство после нападения в ТЦ

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Новая Зеландия, Воскресенье 05 сентября 2021 13:46
Новая Зеландия ужесточит антитеррористическое законодательство после нападения в ТЦ Фото: Новая Зеландия отреагировала на теракт в ТЦ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отреагировала на террористический акт, который произошел 3 сентября в торговом центре. Глава правительства пообещала ужесточить антитеррористическое законодательство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

"Мы должны быть готовы внести изменения, которые, как нам известно, не изменят историю, но могут изменить будущее", - сказала Ардерн на брифинге для прессы.

Изменения в законодательство, как ожидается, должны облегчить осуждение людей за планирование терактов. Ардерн рассчитывает, что изменения в антитеррористические законы будут поддержаны парламентом страны до конца сентября этого года.

В пятницу, 3 сентября, гражданин Шри-Ланки напал на людей в торговом центре в Окленде. Нападавший, оказавшийся сторонником террористов "Исламского государства", убил трех человек и еще пятерых серьезно ранил.

Предварительно известно, что нападавшим является 32-летний Ахмед Атил Мохамед Самсудин, прибывший в Новую Зеландию в 2011 году по студенческой визе и просивший статус беженца.

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