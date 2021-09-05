Нова Зеландія посилить антитерористичне законодавство після нападу в ТЦ

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн відреагувала на терористичний акт, який стався 3 вересня в торговому центрі. Глава уряду пообіцяла посилити антитерористичне законодавство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News .

"Ми повинні бути готові внести зміни, які, як нам відомо, не змінять історію, але можуть змінити майбутнє", - сказала Ардерн на брифінгу для преси.

Зміни до законодавства, як очікується, мають полегшити засудження людей за планування терактів. Ардерн розраховує, що зміни до антитерористичних законів будуть підтримані парламентом країни до кінця вересня цього року.

У п'ятницю, 3 вересня, громадянин Шрі-Ланки напав на людей в торговому центрі в Окленді. Нападник, який виявився прихильником терористів "Ісламської держави", вбив трьох людей та ще п'ятьох серйозно поранив.

Попередньо відомо, що нападником є 32-річний Ахмед Атіл Мохамед Самсудін, який прибув до Нової Зеландії у 2011 році за студентською візою і просив статус біженця.