Новая Зеландия усиливает санкции и вводит тарифы на российский импорт

Отмечается, что на сегодняшний день это" самый значительный экономический ответ" страны на полномасштабное российское вторжение в Украину.

"Появляющиеся изображения и сообщения о зверствах, совершенных против мирных жителей в Буче и других регионах Украины, отвратительны и предосудительны, и Новая Зеландия продолжает реагировать на бессмысленные акты агрессии Путина", - заявила министр иностранных дел Нанайя Махута.

По словам министра торговли и роста экспорта Дэмиена О'Коннора, в соответствии с Законом о санкциях в отношении РФ Веллингтон будет применять тарифы ко всему российскому импорту, а также запретит экспорт промышленной продукции, такой как оборудование ИКТ и двигатели, "посылая четкий сигнал о том, что Новая Зеландия не будет финансировать или поддерживать военную машину России".

Чиновник также добавил, что такие повышения тарифов и торговые санкции стали дополнением к мерам, введенным международным сообществом и Украиной, чтобы "оказать максимально возможное давление на путинский режим с целью заставить его прекратить боевые действия".

Новые тарифы и санкции должны вступить в силу с 25 апреля.