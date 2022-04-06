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Новая Зеландия усиливает санкции и вводит тарифы на российский импорт

Фото: глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута (Mark Mitchell / nzherald.co.nz)
Автор: Владимир Костырин

Правительство Новой Зеландии объявило о введении 35-процентного тарифа на весь импорт из РФ и распространит существующие экспортные запреты на промышленную продукцию, тесно связанную со стратегическими отраслями российской промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу новозеландского правительства.

Отмечается, что на сегодняшний день это" самый значительный экономический ответ" страны на полномасштабное российское вторжение в Украину.

"Появляющиеся изображения и сообщения о зверствах, совершенных против мирных жителей в Буче и других регионах Украины, отвратительны и предосудительны, и Новая Зеландия продолжает реагировать на бессмысленные акты агрессии Путина", - заявила министр иностранных дел Нанайя Махута.

По словам министра торговли и роста экспорта Дэмиена О'Коннора, в соответствии с Законом о санкциях в отношении РФ Веллингтон будет применять тарифы ко всему российскому импорту, а также запретит экспорт промышленной продукции, такой как оборудование ИКТ и двигатели, "посылая четкий сигнал о том, что Новая Зеландия не будет финансировать или поддерживать военную машину России".

Чиновник также добавил, что такие повышения тарифов и торговые санкции стали дополнением к мерам, введенным международным сообществом и Украиной, чтобы "оказать максимально возможное давление на путинский режим с целью заставить его прекратить боевые действия".

Новые тарифы и санкции должны вступить в силу с 25 апреля.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии решили принять около 4 тысяч членов семей украинских беженцев.

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