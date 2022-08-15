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Новая Зеландия решила присоединиться к обучению украинских военных в Британии

Фото: Новая Зеландия решила присоединиться к обучению украинских военных в Британии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр обороны Новой Зеландии Пени Энаре подтвердил отправку в Британию военных инструкторов для обучения солдат из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Новой Зеландии.

"Это развертывание также позволяет военнослужащим Новой Зеландии получить ценный опыт", - сказал пени Энаре.

Министр считает, что оттачивая основные навыки солдат в чужой среде, вместе с ключевыми партнерами, это будет способствовать сохранению их военных в сфере обороны. Эти действия в Новой Зеландии поддержали премьер-министр Джасинда Ардерн и министр иностранных дел Нанайя Махута.

По их словам, Новая Зеландия направляет еще 120 военнослужащих Новозеландских сил обороны в Британии. Они будут помогать в обучении украинских солдат в рамках международных усилий, направленных на то, чтобы помочь Украине продолжать защищаться от вторжения России.

Эту информацию подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников, о чем написал на своей странице в Twitter.

Развертывание будет осуществляться коммерческими рейсами в Британию, траншами в течение следующих трех недель и будет завершено до 30 ноября.

Напомним, что Новая Зеландия объявила о выделении дополнительной военной помощи Украине.

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