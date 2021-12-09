Новая Зеландия хочет запретить продажу сигарет всем, кто родился после 2008 года

Правительство Новой Зеландии планирует бороться с табакокурением. Власти хотят принять закон о запрете продажи табака и табачных изделий всем молодым людям, рожденным после 2008 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС .

Планируется, что закон вступит в силу в 2022 году. Тогда все, кто родился после 2008 года, никогда не смогут покупать сигареты.

Так власти стремятся сделать страну полностью свободной от табакокурения. Уже к 2025 году хотят до 5% сократить число курильщиков.

"Мы хотим сделать так, чтобы молодые люди вообще не начинали курить", - заявила министр здравоохранения Айеша Вералл.

Сейчас около 13% взрослого населения Новой Зеландии курят. Это уже на 5% меньше, чем 10 лет назад.