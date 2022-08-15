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Новая Зеландия готовит пакет военной помощи Украине

Фото: Новая Зеландия готовит пакет военной помощи Украине (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Новая Зеландия отправит пакет военной помощи Украине. О ее размере в понедельник, 15 августа, объявят министр обороны страны Пени Энаре и главнокомандующий Силами обороны маршал авиации Кевин Шорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New Zealand Herald.

Издание напоминает, что в феврале и марте 2022 года правительство Новой Зеландии объявило о выделении нескольких миллионов долларов Гуманитарному фонду ООН для Украины и Агентству ООН по делам беженцев.

Позже в марте была отправлена военная помощь на сумму 5 млн долларов, в состав которой вошли бронежилеты, шлемы и разгрузка.

В апреле правительство страны направило в Европу на два месяца транспортный самолет C-130H Hercules и 50 человек вспомогательного персонала, а также выделило еще 13 миллионов долларов на военную, гуманитарную и юридическую поддержку.

Отдельная группа специалистов по логистике Сил обороны из восьми человек также была направлена ​​для поддержки международного координационного центра помощи украинским беженцам в Германии.

В мае до 30 военнослужащих Сил обороны были отправлены в Соединенное Королевство для помощи в обучении украинских военнослужащих работе с легкими полевыми орудиями L119 калибра 105 мм.

В июне было выделено еще 4,5 миллиона долларов на приобретение для украинской армии дополнительного нелетального оборудования и предметов снабжения, таких как аптечки.

В мае министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута объявила о введении новых санкций в отношении российских политиков и оборонных структур, поддерживающих войну в Украине.

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