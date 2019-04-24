Новая Зеландия и Франция будут вместе бороться с экстремизмом в соцсетях

Власти Новой Зеландии после терактов в Крайстчерче заявили, что будут работать вместе с Францией над тем, чтобы социальные сети не использовались для пропаганды терроризма и насильственного экстремизма. Об этом пишет Reuters.

Премьер-министр Жасинда Ардерн заявила, что во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже 15 мая будет говорить о том, чтобы мировые лидеры и руководители технологических компаний согласились на обещание под названием "Крайстчерчский призыв" устранить террористический и насильственный экстремистский онлайн-контент .

"Крайне важно, чтобы технологические платформы, такие как Facebook, не превращались в инструмент терроризма, а вместо этого становились частью глобального решения для борьбы с экстремизмом. Эта встреча предоставляет возможность для единства между правительствами и технологическими компаниями", - сказал Ардерн.

Напомним, 15 марта вооруженная группа устроила стрельбу в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии. В то же время полиция обезвредила несколько самодельных бомб, обнаруженных после теракта в двух мечетях в Крайстчерче.

По делу о теракте в Новой Зеландии полиция задержала троих человек.

По данным полиции, одним из стрелков был 28-летний австралиец Брентон Таррант. Перед нападением он опубликовал в сети манифест, в котором объяснил свои мотивы расовыми причинами и назвал стрельбу террористической атакой. Терракт транслировался онлайн в Facebook.