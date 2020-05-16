Новая вспышка COVID-19 в Киеве и помощь от Европарламента: новости за 15 мая

В киевском доме-интернате выявили более 80 больных COVID-19, Европарламент одобрил выделение Украине 1,2 млрд евро помощи, украинские военные попали под обстрел вблизи Орехово. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 15 мая, - в материале РБК-Украина
Коронавирус в Украине
В Украине четвертый день подряд растет число новых случаев COVID-19. За последние сутки зафиксировано 528 новых случаев. Так, по состоянию на 9:00 16 мая в Украине есть 17858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели. За последние сутки зафиксировано 528 новых случаев.
Офис президента опубликовал обновленные списки санкций против России
Офис президента Украины обнародовал обновленные списки санкций против России. В частности, санкции сняли с нескольких физических и юридических лиц.
В обновленном списке фигурируют 377 физических, а также 235 юридических лиц. Санкции вводятся на срок от одного до трех лет, при этом несколько человек и компаний исключили из списков.
Европарламент одобрил выделение Украине 1,2 млрд евро помощи
Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить десяти странам-соседям и странам-кандидатам на членство в ЕС пакета макрофинансовой помощи в 3 млрд евро для противодействия экономическим последствиям пандемии коронавируса. Так, для Украины предусмотрено 1,2 млрд евро.
"За" это решение на пленарном заседании в Брюсселе проголосовали 547 евродепутатов, "против" - 93 парламентарии, еще 47 - воздержались.
Украинские военные попали под обстрел вблизи Орехово, есть раненые
Пророссийские боевики сегодня, 15 мая, осуществили обстрел позиций Объединенных сил вблизи Орехового. В результате обстрела ранения получили 2 военных.
По данным командования, российско-оккупационные силы обстреляли позиции украинских подразделений из автоматических станковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В результате вражеского обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения. Пострадавших военных оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь.
Синоптик Диденко дала прогноз на выходные: погода на любой вкус
Погода в Украине 16 мая снова преподнесет гражданам страны весенние сюрпризы. Она будет на любой вкус. В субботу ночью, в первый день выходных на территорию государства придут сильные осадки. Дожди стоит ожидать в западных областях Украины, Севере и Центре. Об этом сообщила на своей Facebook-странице Наталка Диденко.
Уже днем осадки проберутся на остальную часть Украины. В центральных и северных областях они будут умеренными и кратковременными, а вот жителям западных регионов стоит не забыть зонтики, но уже к вечеру субботы дожди уйдут дальше.