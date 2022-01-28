Новая версия iOS: iPhone можно будет разблокировать в маске

Функция может распознать "уникальные черты лица пользователя в области вокруг глаз". Кроме того, в настройках есть опция "Добавить очки", которая позволит разблокировать iPhone, оставаясь в маске и очках одновременно. Однако Face ID не сработает с солнцезащитными очками.

Согласно информации издания, на данный момент функция доступна только для владельцев iPhone 12 и 13.