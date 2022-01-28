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Новая версия iOS: iPhone можно будет разблокировать в маске

Автор: Иванна Шовкун

Компания Apple разработала новую версию iOS 15.4 с возможностью разблокировать телефон в маске по Face ID. Функция доступна в тестовой версии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 9to5mac.

Функция может распознать "уникальные черты лица пользователя в области вокруг глаз". Кроме того, в настройках есть опция "Добавить очки", которая позволит разблокировать iPhone, оставаясь в маске и очках одновременно. Однако Face ID не сработает с солнцезащитными очками.

Согласно информации издания, на данный момент функция доступна только для владельцев iPhone 12 и 13.

Напомним, уже этой весной компания Apple может презентовать iPhone SE третьего поколения. Он будет поддерживать 5G подключение.

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