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Новая украинская армия была создавалась практически с нуля с 2014 года, - историк

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Пятница 22 июля 2022 21:52
Новая украинская армия была создавалась практически с нуля с 2014 года, - историк Фото: Ярослав Грицак (theukrainians.org)
Автор: Александр Мороз

Способность украинцев к сопротивлению стали неожиданностью не только для Кремля, но и для западных стран, которые до начала войны поставляли оружие ВСУ в незначительных масштабах. Новая украинская армия была воссоздана практически с нуля с 2014 года во время президентства Петра Порошенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доктора исторических наук, профессора Ярослава Грицака в интервью "Радио Свобода".

"После того, как Украина стала независимым государством, мы наивно надеялись, что наша история войн и революций оказалась в прошлом. Считалось, что Украина должна двигаться в том же направлении, что и Запад, то есть к постепенной демилитаризации. Украинская армия была создана, она участвовала в международных миротворческих акциях, и общее впечатление было положительным. Высшей точки демилитаризации Украина достигла при правлении Януковича - в результате как его решений, так и активной инфильтрации в высшие органы власти пророссийских сил", - пояснил Грицак.

Он констатировал: на момент аннексии Крыма Украина оказалась фактически без армии, и ситуацию спасали волонтеры и гражданское общество.

"Украинская армия была воссоздана практически с нуля во время правления Порошенко - в этом его неоспоримая заслуга. Что очень важно: за 8 лет с начала российской агрессии 2014 года она приобрела ценный боевой опыт. Приход к власти Зеленского в 2019 году, казалось, вернет эти процессы вспять. К счастью, этого не произошло. И оказалось, к удивлению многих, что на момент начала полномасштабной российской агрессии 24 февраля 2022 года в Украине существует сильная и профессиональная армия", - добавил Грицак.

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