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Нова українська армія створювалась практично з нуля з 2014 року, - історик

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П'ятниця 22 липня 2022 21:52
Нова українська армія створювалась практично з нуля з 2014 року, - історик Фото: Ярослав Грицак (theukrainians.org)
Автор: Олександр Мороз

Здатність українців до опору стали несподіванкою не лише для Кремля, а й для західних країн, які до початку війни постачали зброю ЗСУ у незначних масштабах. Нова українська армія була відтворена практично з нуля з 2014 року під час президентства Петра Порошенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доктора історичних наук, професора Ярослава Грицака в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Після того, як Україна стала незалежною державою, ми наївно сподівалися, що наша історія воєн та революцій опинилася у минулому. Вважалося, що Україна має рухатись у тому ж напрямку, що й Захід, тобто до поступової демілітаризації. Українську армію було створено, вона брала участь у міжнародних миротворчих акціях, і загальне враження було позитивним. Вищої точки демілітаризації Україна досягла за правління Януковича - в результаті як його рішень, так і активної інфільтрації у вищі органи влади проросійських сил", - пояснив Грицак.

Він констатував: на момент анексії Криму Україна виявилася фактично без армії, і ситуацію рятували волонтери та громадянське суспільство.

"Українську армію було відтворено практично з нуля під час правління Порошенка - у цьому його незаперечна заслуга. Що дуже важливо: за 8 років від початку російської агресії 2014 року вона набула цінного бойового досвіду. Прихід до влади Зеленського 2019 року, здавалося, поверне ці процеси назад. На щастя, цього не сталося. І виявилося, на подив багатьох, що на момент початку повномасштабної російської агресії 24 лютого 2022 року в Україні існує сильна та професійна армія", - додав Грицак.

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