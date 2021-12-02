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Новая соцсеть Трампа хочет привлечь 1 млрд долларов

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Вашингтон, Четверг 02 декабря 2021 03:40
Новая соцсеть Трампа хочет привлечь 1 млрд долларов Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)
Автор: Артур Родивилов

Новое предприятие бывшего президента США Дональда Трампа в сфере социальных сетей стремится привлечь до 1 млрд долларов. Компания расчитывает на продажу акций хедж-фондам (частным инвестиционным фондам) и семейные фонды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Компания Трампа Trump Media & Technology Group, которая еще не выпустила приложение для социальных сетей, которое, по ее данным, разрабатывается, уже должна получить 293 миллиона долларов, если ее сделка будет размещена в Нью-Йорке в результате слияния с фирмой Digital World Acquisition Corp.

Сделка оценила Trump Media в 875 млн долларов, включая долги. Источники сообщили, что Trump Media теперь пытается привлечь дополнительно до 1 млрд при оценке почти в 3 млрд долларов, чтобы отразить рост акций Digital World после того, как сторонники Трампа и дневные трейдеры раскупили ценные бумаги.

В сделке с Trump Media акции Digital World были оценены в 10 долларов каждая. Источники сообщили, что сейчас Trump Media стремится обеспечить так называемые частные инвестиции в акционерный капитал (PIPE), которые позволят приблизить стоимость акций Digital World к их недавней цене.

В октябре компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social, которая станет соперником либеральных СМИ. Сам политик заявил, что создал новую соцсеть для противостояния тирании «больших технологий».

Вскоре Трампа обвинили в использовании для его соцсети исходного кода другой компании.

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Дональд Трамп
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