Новая помощь Украине, - на Airbnb собрали почти 2 млн долларов

Брайан Чески, основатель сервиса посуточной аренды жилья Airbnb, заявил, что за 48 часов (2-3 марта) в Украине было забронировано 61406 ночей. Благодаря этому удалось собрать 1,9 млн долларов, которые пойду на помощь украинцам.

Гендиректор сервиса посуточной аренды жилья Airbnb сообщил, что за 2 и 3 марта, в Украине было забронировано больше 60 тысяч ночей, что составляет 1,9 млн долларов. Естественно, что никто из иностранцев приезжать не будет. Этот флешмоб призван собрать средства и направить их на помощь украинскому народу.

По данным Bloomberg больше половины всех бронирований приходится на жителей США, Канады и Великобритании.

Одним из авторов флешмоба стала известная британская телеведущая Эмили Мэйтлис, которая рассказала, что ее друг забронировал квартиру в Киеве, хотя не планирует там быть. «Существует много разных способов помочь/пожертвовать, но это еще один», ㅡ написала она.