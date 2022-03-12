"Новая почта" возобновила доставку посылок за границу
Компания "Новая почта" с 12 марта возобновила отправку посылок за границу, за исключением Молдовы. Из любого работающего отделения можно оформить международное отправление по тем же тарифам, что и раньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Чтобы оформить международное отправление в отделении, нужно:
- принести посылку, но обязательно в развернутом виде, чтобы сделать ее общее описание в соответствии с таможенным законодательством и установить объявленную стоимость;
- назвать страну, город, индекс и точный адрес, куда нужно доставить отправление. Кроме того, назвать ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты получателя;
- при отправке более одной позиции с клиентом обязательно свяжется по телефону сотрудник "Новой почты Глобал" для заполнения инвойса для таможни.
Перед отправкой важно ознакомиться с таможенным законодательством страны, в которую хотите отправить отправление, а также помнить, что пошлину в стране получателя всегда платит сам получатель.
Также заявку на международное отправление можно оформить в личном кабинете на сайте "Новой почты".
Список работающих отделений меняется ежедневно, информация обновляется по ссылке.
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