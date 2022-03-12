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"Новая почта" возобновила доставку посылок за границу

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Украина, Суббота 12 марта 2022 10:14
"Новая почта" возобновила доставку посылок за границу Фото: "Новая почта" возобновила отправление за границу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Компания "Новая почта" с 12 марта возобновила отправку посылок за границу, за исключением Молдовы. Из любого работающего отделения можно оформить международное отправление по тем же тарифам, что и раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Чтобы оформить международное отправление в отделении, нужно:

  • принести посылку, но обязательно в развернутом виде, чтобы сделать ее общее описание в соответствии с таможенным законодательством и установить объявленную стоимость;
  • назвать страну, город, индекс и точный адрес, куда нужно доставить отправление. Кроме того, назвать ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты получателя;
  • при отправке более одной позиции с клиентом обязательно свяжется по телефону сотрудник "Новой почты Глобал" для заполнения инвойса для таможни.

Перед отправкой важно ознакомиться с таможенным законодательством страны, в которую хотите отправить отправление, а также помнить, что пошлину в стране получателя всегда платит сам получатель.

Также заявку на международное отправление можно оформить в личном кабинете на сайте "Новой почты".

Список работающих отделений меняется ежедневно, информация обновляется по ссылке.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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