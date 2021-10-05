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"Новая почта" создала собственную авиакомпанию для доставки посылок из-за границы

Автор: Александр Белоус

Украинский оператор "Новая почта" зарегистрировала собственную авиакомпанию для доставки международных грузов. Компания получила название Supernova Airlines ("Супернова Эарлайнз") и будет иметь собственные самолеты.

Об РБК-Украина сообщила пресс-секретарь компании Оксана Тарасенко.

"Авиакомпания зарегистрирована на прошлой неделе и будет подчиняться компании "Новая почта Глобал", которая отвечает за международную доставку. Она будет выполнять рейсы для перевозки грузов", - сказала пресс-секретарь.

Тарасенко уточнила, что сейчас "Новая почта" заказывает доставку другим авиакомпаниям, но из-за роста международных посылок было принято решение создать авиакомпанию.

В то же время в "Новой почте" пока не говорят, сколько самолетов будет иметь компания и когда начнутся рейсы.

"Будут самолеты, которые будут полностью заточены под перевозку грузов", - сказала Тарасенко и добавила, что о конкретике "Новая почта" сообщит позже.

По данным пресс-службы, рейсы будут выполняться из международных аэропортов "Борисполь" и "Львов".

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