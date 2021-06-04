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"Новая почта" инвестировала 6 млн грн в Киевскую школу экономики

Автор: РБК-Украина

В течение последних трех лет "Новая почта" инвестировала в Киевскую школу экономики (KSE) 6 млн гривен. Компания поддерживает учебную программу Центра экономической журналистики "Экономика, рынки и анализ данных" и с 2021 основала именную стипендию для студентов магистерской программы по экономическому анализу.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стипендии будут покрывать 90% стоимости обучения 10 талантливых абитуриентов.

В 2021 году "Новая почта" приняла решение увеличить свою поддержку и добавить к ежегодному институциональному взносу грант на обустройство благоприятного образовательного пространства в новом здании школы.

"Этаж станет центром как студенческой, так и административной жизни. Кроме трех аудиторий на нем размещается оупен-спейс, где будут стратегировать над новыми программами и улучшать существующие члены команды школы. Благодаря концепции мобильных рабочих мест на этаже сможет комфортно учиться и работать 140 студентов и сотрудников. Ежедневно сотни студентов, членов команды и гостей будут проводить время в пространстве, которое рассказывает историю не только об успехе компаний и людей, которые их развивают, а о беспрецедентных историях сотрудничества, которые меняют реальность вокруг", - отмечают в компании.

Напомним, группа "Новая почта" - лидер логистического рынка. Сеть компании насчитывает более 8500 отделений по всей Украине, а количество отправлений только за 2020 год превысило 318 млн.

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