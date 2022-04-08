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"Новая почта" с 9 апреля останавливает работу отделений в Донецкой области

Фото: отделения "Новой почты" временно закрываются в Донецкой области (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

С 9 апреля "Новая почта" останавливает работу своих отделений в Донецкой области. Клиентов просят забрать посылки сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт почтового оператора.

"С 9 апреля "Новая почта" временно приостанавливает работу отделений в Донецкой области. Получите свои посылки и грузы, которые уже прибыли в отделения, как можно раньше в пятницу - 8 апреля. У отделений будет сокращенный день", - говорится в сообщении.

Посылки также можно бесплатно переадресовать на любое работающее отделение или почтомат в других областях Украины через мобильное приложение или трекинг на сайте.

Отметим, согласно актуальной карте, отделения "Новой почты" также не работают в Луганской и Харьковской областях, на юге и на севере страны ряд отделений работают только на выдачу посылок, которые давно прибыли.

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Напомним, ранее РБК-Украина публиковало онлайн-карты, на которых можно посмотреть, какие почтовые отделения работают.

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Донецкая областьНовая почта