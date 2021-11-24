Новая коалиция в Германии требует от РФ прекратить войну на Донбассе и вернуть Крым

В тексте соглашения говорится о том, что новые власти Германии готовы к конструктивному диалогу с Россией, но уважает и интересы партнеров в Восточной Европе.

"Мы требуем немедленно положить конец попыткам дестабилизации Украины, насилию на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма. Путь к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и снятие соответствующих санкций зависит от полного выполнения минских соглашений. Мы за разрешение замороженных конфликтов в регионе", - говорится в соглашении.

Кроме того, новая коалиция заявили о желании тесно сотрудничать с Россией в энергетических вопросах и решении глобальных проблем. А также раскритиковала ограничение гражданских и демократических свобод в России.

Также в соглашении декларируется намерение запустить безвизовые поездки между Германией и Россией для молодежи до 25 лет.