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Новая коалиция в Германии: свободные демократы присоединились к переговорам

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Берлин, Понедельник 18 октября 2021 16:37
Новая коалиция в Германии: свободные демократы присоединились к переговорам Фото: три партии формируют новую коалицию в Германии (bundestag .de)
Автор: Сергей Новиков

Свободная демократическая партия Германии (СвДП) присоединились к переговорам о формировании новой коалиции в Бундестаге. В переговорах также участвуют Социал-демократическая партия и "зеленые".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что сегодня члены СвДП проголосовали за то, чтобы присоединиться к коалиционным переговорам. Три партии завершили предварительные консультации еще на прошлой неделе, но им требовались официальные одобрения для начала официальных переговоров.

Отметим, Социал-демократическая партия победила на сентябрьских выборах, набрав около четверти голосов. Но для формирования коалиционного правительства необходима поддержка других политических сил.

Также сообщается, что стороны будущей коалиции поддерживают меры по защите климата, отказ Германии от угля, но пока еще не обсуждали распределение министерских портфелей.

Напомним, СДПГ победила на выборах в Бундестаг, набрав 25,7% голосов, а "зеленые" заняли третье место. Таким образом, впервые за много лет у власти не будет Христианско-демократического союза.

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