Нова коаліція в Німеччині: вільні демократи приєдналися до переговорів

Вільна демократична партія Німеччини (ВДП) приєдналися до переговорів про формування нової коаліції в Бундестазі. У переговорах також беруть участь Соціал-демократична партія та "зелені".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Повідомляється, що сьогодні члени ВДП проголосували за те, щоб приєднатися до коаліційних переговорів. Три партії завершили попередні консультації ще минулого тижня, але їм були потрібні офіційні схвалення для початку офіційних переговорів.

Зазначимо, Соціал-демократична партія перемогла на вересневих виборах, набравши близько чверті голосів. Але для формування коаліційного уряду необхідна підтримка інших політичних сил.

Також повідомляється, що сторони майбутньої коаліції підтримують заходи щодо захисту клімату, відмову Німеччини від вугілля, але поки ще не обговорювали розподіл міністерських портфелів.