Новая iOS 16 вышла официально: все, что нужно знать владельцам iPhone

Экран блокировки

В iOS 16 предлагается полностью переработанный экран блокировки с виджетами, параметрами настройки, новым местоположением и анимацией для уведомлений, а также обновленной системой Live Activities ("живые действия" в реальном времени).

Настройка экрана блокировки

Теперь владельцы iPhone могут создавать несколько настраиваемых экранов блокировки в соответствии с предпочтениями и свайпами быстро переключаться между ними. Также можно выбирать многослойные эффекты для обоев и менять стили отображения текущей даты. На выбор пользователя доступны варианты создания экранов блокировки в зависимости от погодных условий, а также с анимированными видами Земли, Луны и Солнечной системы, эмодзи и многим другим.

На экран блокировки можно вывести виджеты, стилизованные под Apple Watch, с информацией о будущих событиях из календаря, погоде, уровне заряда батареи, будильниках, часовых поясах и прогрессе кольца активности.

Фото: экраны блокировки в iOS 16 (macrumors.com)

Уведомления

Уведомления в iOS 16 будут сворачиваться в нижней части экрана, что должно упростить их просмотр по мере поступления. Есть возможность просматривать их в виде расширенного списка.

Фото: уведомления в iOS 16 (macrumors.com)

Live Activities

Это новая функция для отслеживания происходящего в режиме реального времени, например, спортивных игр, тренировок, поездок или заказов на доставку еды, прямо с экрана блокировки. Live Activities отображаются отдельным блоком в нижней части экрана и сохраняются, пока действие не завершится.

Фото: функция Live Activities (macrumors.com)

Улучшенные Focus modes

Данная функция позволяет настраивать фильтры уведомлений, вызовов и сообщений, автоматически отвечать другим пользователям, когда вы недоступны, а также предлагает удобную настройку и автоматизацию. Впервые были представлены в версии iOS 15.

В новой прошивке каждый Focus mode связан с отдельным экраном блокировки. В дополнение к ранее доступным способам активации через Центр управления владельцы iPhone теперь смогут переключаться между экранами блокировки, чтобы активировать соответствующий Focus.

iOS 16 предлагает индивидуально настраивать главный экран и экрана блокировки с приложениями, обоями и виджетами при настройке Focus modes, например, можно напрямую привязать конкретный циферблат Apple Watch. Кроме того, добавлены новые фильтры, чтобы устанавливать ограничения в таких приложениях как "Календарь", "Почта", "Сообщения" и Safari, чтобы отображать только необходимый контент - конкретную группу вкладок в Safari или учетные записи в "Почте".

Фото: улучшенная функция Focus mode (macrumors.com)

Общение и взаимодействие

Сообщения

В iOS 16 можно редактировать или удалять сообщение в течение 15 минут после его отправки, а также восстанавливать удаленные не позже чем через 30 дней. При упоминании контакта в приложении "Сообщения" на панели быстрого доступа будет отображаться его иконка.

Кроме того, добавлена возможность работы над общим проектом в "Сообщениях", чтобы все участники цепочки могли добавляться в документ, электронную таблицу и отслеживать изменения. Данная функция совместима с приложениями "Файлы", "Заметки", Numbers, Pages и Safari.

Также iOS 16 добавляет в "Сообщения" функцию SharePlay для отображения синхронизированного контента.

FaceTime

Обновление FaceTime позволит легко переводить вызовы с iPhone на Mac или iPad и наоборот. Подключенные Bluetooth-гарнитуры тоже будут одновременно переключаться на новое устройство.

Freeform

Это новое приложение для создания диаграмм. Пользователи смогут рисовать их в любом месте, а также выбирать и перемещать текст или рисунки по мере необходимости. Также свободно можно вставлять изображения, видео, аудио, PDF-файлы, документы и веб-ссылки.

Благодаря совместной работе в режиме реального времени пользователи смогут просматривать действия других участников. Прямо из Freeform можно активировать звонок через FaceTime.

Почта

В приложении "Почта" можно заранее запланировать отправку электронных писем. Также дается до 10 секунд для отмены доставки сообщения до того, как оно попадет адресату в папку "Входящие".

В приложение "Почта" также значительно переработана возможность поиска. Пользователи видят последние электронные письма, контакты, документы и ссылки в тот момент, когда они начинают искать email.

Камера и "Фото"

Портретные фото и кинематографический режим

Портретный режим позволяет размывать объекты на переднем плане фото для более реалистичного эффекта глубины резкости на моделях iPhone 13. При записи видео в кинематографическом режиме на iPhone 13 и iPhone 13 Pro эффект глубины резкости стал еще более точным по краям профиля.

Приложение "Фото"

Приложение самостоятельно выявляет дубликаты фото в альбомах, что помогает быстро очищать библиотеки. Пользователи смогут копировать изменения, внесенные в фото, и вставлять их в другое фото или целую группу, а также отменять и повторять несколько шагов редактирования.

Альбомы "Скрытые" и "Недавно удаленные" заблокированы по умолчанию и могут быть разблокированы с помощью Face ID, Touch ID или пароля, а люди в альбоме "Люди" могут быть отсортированы по алфавиту.

Библиотека общих фото iCloud

Эта функция позволяет до шести членам семьи совместно использовать фото в отдельной библиотеке iCloud. Каждый пользователь в общей библиотеке фото имеет доступ к добавлению, удалению, и редактированию общих фото или видео, которые будут отображаться в воспоминаниях и избранных фото каждого пользователя.

Фото: библиотека общих фото iCloud (macrumors.com)

"Кошелек" и ApplePay

Отслеживание заказов Apple Pay

Эта функция дает пользователям возможность получать квитанции и информацию об отслеживании заказов непосредственно в приложении "Кошелек".

Цифровые ключи и идентификаторы

Ключи и идентификаторы в приложении "Кошелек" получили расширенную поддержку в iOS 16. Пользователи смогут использовать свой идентификатор для приложений, требующих проверки личности и возраста.

Кроме того, можно безопасно делиться своими ключами от дома, отеля, офиса и машины в "Кошельке" через приложения для обмена сообщениями, включая "Сообщения", "Почту", WhatsApp и другие.

Apple Pay Later

Для владельцев iPhone в США доступна функция Apple Pay Later, чтобы разделить стоимость покупки Apple Pay на четыре равных платежа на 6 недель с нулевой процентной ставкой и без комиссии.

"Дом"

Приложение "Дом" в iOS 16 предлагает упрощенную навигацию, организацию и управление своими аксессуарами, а также более эффективное управление умным домом.

На вкладке "Главное" отображается до четырех изображений с камер наблюдения, дополнительные доступны при пролистывании. Новые виджеты на экране блокировки iPhone позволяют следить за домом и быстро получать доступ к любимым устройствам.

Фото: переработанное приложение "Дом" (macrumors.com)

"Новости"

В этом приложении появился новый раздел "Мой спорт", в котором можно легко следить за любимыми командами и лигами, получать новости от сотен ведущих СМИ, получать доступ к результатам, расписаниям и турнирным таблицам.

"Карты"

"Карты" от Apple теперь поддерживают создание маршрута с несколькими остановками, что позволяет планировать до 15 остановок и автоматически синхронизировать их с Mac. "Карты" также получили обновления по общественному транспорту.

Safari

iOS 16 предлагает стартовые страницы для групп вкладок Safari с настраиваемыми фоновыми изображениями м закрепленными вкладками. Браузер также получил группы общих вкладок, чтобы делиться коллекцией веб-сайтов с друзьями и семьей, что упрощает добавление вкладок и просмотр того, что просматривают другие пользователи.

Другие улучшения

Приложение "Погода" предлагает больше уведомлений о погодных условиях, а также плитки, чтобы открыть более глубокий набор данных, таких как почасовая температура и осадки в течение следующих 10 дней.

"Музыка" позволяет отслеживать любимых исполнителей с новыми музыкальными уведомлениями и улучшенными рекомендациями. Приложение также имеет новый пользовательский интерфейс Now Playing, переработанный проигрыватель экрана блокировки и сортировку плейлистов.

В приложении "Книги" появился новый проигрыватель аудиокниг с обновленными элементами управления. Непосредственно покупка книги доступна прямо из проигрывателя.

"Акции" содержат даты доходов для предстоящих отчетов о доходах компании и позволяют добавлять их в календарь. Пользователи также могут создавать несколько настраиваемых списков наблюдения, чтобы упорядочивать отслеживаемые тикеры, группируя символы по любым выбранным критериям, таким как сектор, тип актива, статус владения и т. д.

Приложение "Переводчик" получило возможность переводить текст прямо из камеры. Можно приостанавливать просмотр, чтобы переводы накладывались на текст на фотографии, и увеличивать масштаб, чтобы рассмотреть поближе.

CarPlay предлагает более быстрый доступ к библиотеке приложений "Подкасты", упрощая поиск загруженных и сохраненных выпусков и просмотр последних выпусков из отслеживаемых шоу.

Какие устройства поддерживают iOS 16

С 2022 года Apple прекращает программную поддержку большого количества гаджетов предыдущих поколений, включая первый iPhone SE, iPhone 6S и iPhone 6S Plus, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, а также iPod touch. В свою очередь iOS 16 совместима со всеми iPhone с 2017 года.

Список совместимых устройств:

iPhone SE (2022)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2020)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

Как обновиться до iOS 16

После официального релиза должно прийти автоматическое уведомление о возможности ее установить. Проверить доступность новой версии ПО можно в разделе "Обновление программного обеспечения" в приложении "Настройки".