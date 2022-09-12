Новая iOS 16 вышла официально: все, что нужно знать владельцам iPhone

Спустя несколько месяцев тестирования Apple официально выпустила новую версию операционной системы для своих смартфонов. Прошивка iOS 16 предлагает переработанные экраны блокировки, функцию редактирования и удаления сообщений и ряд улучшений для стандартных приложений.
РБК-Украина приводит все ключевые нововведения в iOS 16.
В iOS 16 предлагается полностью переработанный экран блокировки с виджетами, параметрами настройки, новым местоположением и анимацией для уведомлений, а также обновленной системой Live Activities ("живые действия" в реальном времени).
Теперь владельцы iPhone могут создавать несколько настраиваемых экранов блокировки в соответствии с предпочтениями и свайпами быстро переключаться между ними. Также можно выбирать многослойные эффекты для обоев и менять стили отображения текущей даты. На выбор пользователя доступны варианты создания экранов блокировки в зависимости от погодных условий, а также с анимированными видами Земли, Луны и Солнечной системы, эмодзи и многим другим.
На экран блокировки можно вывести виджеты, стилизованные под Apple Watch, с информацией о будущих событиях из календаря, погоде, уровне заряда батареи, будильниках, часовых поясах и прогрессе кольца активности.
Фото: экраны блокировки в iOS 16 (macrumors.com)
Уведомления в iOS 16 будут сворачиваться в нижней части экрана, что должно упростить их просмотр по мере поступления. Есть возможность просматривать их в виде расширенного списка.
Фото: уведомления в iOS 16 (macrumors.com)
Это новая функция для отслеживания происходящего в режиме реального времени, например, спортивных игр, тренировок, поездок или заказов на доставку еды, прямо с экрана блокировки. Live Activities отображаются отдельным блоком в нижней части экрана и сохраняются, пока действие не завершится.
Фото: функция Live Activities (macrumors.com)
Данная функция позволяет настраивать фильтры уведомлений, вызовов и сообщений, автоматически отвечать другим пользователям, когда вы недоступны, а также предлагает удобную настройку и автоматизацию. Впервые были представлены в версии iOS 15.
В новой прошивке каждый Focus mode связан с отдельным экраном блокировки. В дополнение к ранее доступным способам активации через Центр управления владельцы iPhone теперь смогут переключаться между экранами блокировки, чтобы активировать соответствующий Focus.
iOS 16 предлагает индивидуально настраивать главный экран и экрана блокировки с приложениями, обоями и виджетами при настройке Focus modes, например, можно напрямую привязать конкретный циферблат Apple Watch. Кроме того, добавлены новые фильтры, чтобы устанавливать ограничения в таких приложениях как "Календарь", "Почта", "Сообщения" и Safari, чтобы отображать только необходимый контент - конкретную группу вкладок в Safari или учетные записи в "Почте".
Фото: улучшенная функция Focus mode (macrumors.com)
В iOS 16 можно редактировать или удалять сообщение в течение 15 минут после его отправки, а также восстанавливать удаленные не позже чем через 30 дней. При упоминании контакта в приложении "Сообщения" на панели быстрого доступа будет отображаться его иконка.
Кроме того, добавлена возможность работы над общим проектом в "Сообщениях", чтобы все участники цепочки могли добавляться в документ, электронную таблицу и отслеживать изменения. Данная функция совместима с приложениями "Файлы", "Заметки", Numbers, Pages и Safari.
Также iOS 16 добавляет в "Сообщения" функцию SharePlay для отображения синхронизированного контента.
Обновление FaceTime позволит легко переводить вызовы с iPhone на Mac или iPad и наоборот. Подключенные Bluetooth-гарнитуры тоже будут одновременно переключаться на новое устройство.
Это новое приложение для создания диаграмм. Пользователи смогут рисовать их в любом месте, а также выбирать и перемещать текст или рисунки по мере необходимости. Также свободно можно вставлять изображения, видео, аудио, PDF-файлы, документы и веб-ссылки.
Благодаря совместной работе в режиме реального времени пользователи смогут просматривать действия других участников. Прямо из Freeform можно активировать звонок через FaceTime.
В приложении "Почта" можно заранее запланировать отправку электронных писем. Также дается до 10 секунд для отмены доставки сообщения до того, как оно попадет адресату в папку "Входящие".
В приложение "Почта" также значительно переработана возможность поиска. Пользователи видят последние электронные письма, контакты, документы и ссылки в тот момент, когда они начинают искать email.
Портретный режим позволяет размывать объекты на переднем плане фото для более реалистичного эффекта глубины резкости на моделях iPhone 13. При записи видео в кинематографическом режиме на iPhone 13 и iPhone 13 Pro эффект глубины резкости стал еще более точным по краям профиля.
Приложение самостоятельно выявляет дубликаты фото в альбомах, что помогает быстро очищать библиотеки. Пользователи смогут копировать изменения, внесенные в фото, и вставлять их в другое фото или целую группу, а также отменять и повторять несколько шагов редактирования.
Альбомы "Скрытые" и "Недавно удаленные" заблокированы по умолчанию и могут быть разблокированы с помощью Face ID, Touch ID или пароля, а люди в альбоме "Люди" могут быть отсортированы по алфавиту.
Эта функция позволяет до шести членам семьи совместно использовать фото в отдельной библиотеке iCloud. Каждый пользователь в общей библиотеке фото имеет доступ к добавлению, удалению, и редактированию общих фото или видео, которые будут отображаться в воспоминаниях и избранных фото каждого пользователя.
Фото: библиотека общих фото iCloud (macrumors.com)
Эта функция дает пользователям возможность получать квитанции и информацию об отслеживании заказов непосредственно в приложении "Кошелек".
Ключи и идентификаторы в приложении "Кошелек" получили расширенную поддержку в iOS 16. Пользователи смогут использовать свой идентификатор для приложений, требующих проверки личности и возраста.
Кроме того, можно безопасно делиться своими ключами от дома, отеля, офиса и машины в "Кошельке" через приложения для обмена сообщениями, включая "Сообщения", "Почту", WhatsApp и другие.
Для владельцев iPhone в США доступна функция Apple Pay Later, чтобы разделить стоимость покупки Apple Pay на четыре равных платежа на 6 недель с нулевой процентной ставкой и без комиссии.
Приложение "Дом" в iOS 16 предлагает упрощенную навигацию, организацию и управление своими аксессуарами, а также более эффективное управление умным домом.
На вкладке "Главное" отображается до четырех изображений с камер наблюдения, дополнительные доступны при пролистывании. Новые виджеты на экране блокировки iPhone позволяют следить за домом и быстро получать доступ к любимым устройствам.
Фото: переработанное приложение "Дом" (macrumors.com)
В этом приложении появился новый раздел "Мой спорт", в котором можно легко следить за любимыми командами и лигами, получать новости от сотен ведущих СМИ, получать доступ к результатам, расписаниям и турнирным таблицам.
"Карты" от Apple теперь поддерживают создание маршрута с несколькими остановками, что позволяет планировать до 15 остановок и автоматически синхронизировать их с Mac. "Карты" также получили обновления по общественному транспорту.
iOS 16 предлагает стартовые страницы для групп вкладок Safari с настраиваемыми фоновыми изображениями м закрепленными вкладками. Браузер также получил группы общих вкладок, чтобы делиться коллекцией веб-сайтов с друзьями и семьей, что упрощает добавление вкладок и просмотр того, что просматривают другие пользователи.
Приложение "Погода" предлагает больше уведомлений о погодных условиях, а также плитки, чтобы открыть более глубокий набор данных, таких как почасовая температура и осадки в течение следующих 10 дней.
"Музыка" позволяет отслеживать любимых исполнителей с новыми музыкальными уведомлениями и улучшенными рекомендациями. Приложение также имеет новый пользовательский интерфейс Now Playing, переработанный проигрыватель экрана блокировки и сортировку плейлистов.
В приложении "Книги" появился новый проигрыватель аудиокниг с обновленными элементами управления. Непосредственно покупка книги доступна прямо из проигрывателя.
"Акции" содержат даты доходов для предстоящих отчетов о доходах компании и позволяют добавлять их в календарь. Пользователи также могут создавать несколько настраиваемых списков наблюдения, чтобы упорядочивать отслеживаемые тикеры, группируя символы по любым выбранным критериям, таким как сектор, тип актива, статус владения и т. д.
Приложение "Переводчик" получило возможность переводить текст прямо из камеры. Можно приостанавливать просмотр, чтобы переводы накладывались на текст на фотографии, и увеличивать масштаб, чтобы рассмотреть поближе.
CarPlay предлагает более быстрый доступ к библиотеке приложений "Подкасты", упрощая поиск загруженных и сохраненных выпусков и просмотр последних выпусков из отслеживаемых шоу.
С 2022 года Apple прекращает программную поддержку большого количества гаджетов предыдущих поколений, включая первый iPhone SE, iPhone 6S и iPhone 6S Plus, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, а также iPod touch. В свою очередь iOS 16 совместима со всеми iPhone с 2017 года.
Список совместимых устройств:
После официального релиза должно прийти автоматическое уведомление о возможности ее установить. Проверить доступность новой версии ПО можно в разделе "Обновление программного обеспечения" в приложении "Настройки".
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