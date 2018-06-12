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Новая грузинская авиакомпания запустила рейсы из Харькова в Тбилиси и Батуми

НовостиИнфраструктура    12.06.2018 - 16:25
Фото: Myway Airlines (facebook.com/mywayairlines)
Фото: Myway Airlines (facebook.com/mywayairlines)

Сегодня был выполнен первый рейс из Тбилиси в Харьков

Новая грузинская авиакомпания Myway Airlines запустила рейсы из Харькова в Тбилиси и Батуми. Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий".

Как сообщается, сегодня, 12 июня 2018 года, был выполнен первый рейс Тбилиси- Харьков-Тбилиси. По данному направлению самолеты будут летать по вторникам и субботам.

Как отмечается, на данный момент у Myway Airlines два самолета Boeing 737-800, которым по 11 лет. До этого их использовала китайская авиакомпания Shandong Airlines.

Кроме того, авиакомпания будет осуществлять рейсы Батуми-Харьков-Батуми. По данному направлению самолеты будут летать по средам и субботам.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания Ryanair уже в сентябре 2018 года запустит первый маршрут из Киева в Берлин (Германия). 

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Теги публикации: Харьков, Грузия, авиаперевозки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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