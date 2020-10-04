Новая экспертиза в деле "Роттердам+" свидетельствует о коррупции в НАБУ, - адвокат

Национальное антикоррупционное бюро без конкурса в течение года заказывало частной ООО "Экспертная группа Эс Энд Ди" Ирины Педь услуги на сумму 520 тыс. гривен, после чего этой компании было поручено провести экспертизу в деле "Роттердам+".

Об этом сообщила адвокат стороны защиты Ирина Одинец в Facebook.

"Национальное антикоррупционное бюро без конкурса в течение 2020 года заказывало частной ООО "Экспертная группа Эс Энд Ди" Ирины Педь услуги на сумму 520 тыс. гривен, после чего этой компании в срочном порядке было поручено провести экспертизу в деле "Роттердам+". Очень показательно, что НАБУ заказами в 30-50 тысяч гривен обходит конкурсную процедуру и заказывает экспертизы, исследования, справки одному и тому же частному эксперту и платит за это деньги налогоплательщиков", - сообщила адвокат.

Вывод новой экспертизы был представлен детективами НАБУ 2 октября. В этом выводе эксперт подтверждает якобы убытки от формулы в ранее озвучиваемом НАБУ размере - 39,9 млрд грн.

"Давайте поразмыслим, что это за взаимовыгодное сотрудничество или чем так завинил эксперт. Вывод заказанной у Ирины Педь экспертизы был подан в ВАКС якобы представителем Чумака в день его выхода", - отмечает адвокат.

По данным системы ProZorro, официально контракт с ООО "Экспертная группа Эс Энд Ди" Ирины Педь был обнародован на ProZorro 2 октября спустя 35 минут, после того как представителями НАБУ было объявлено о такой экспертизе в суде.

Напомним, 24 сентября Высший антикоррупционный суд, рассмотрев иск экс-нардепа Чумака, подтвердил законность решения САП о закрытии дела "Роттердам+".

После этого заявления в ВАКС против закрытия дела подали Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и "Центр противодействия коррупции". 25 сентября их заявления объединены в общее производство.

Дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 27 августа из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проводимая как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

Как писало РБК-Украина, это решение прокурора также подтвердили в Офисе генерального прокурора из-за отсутствия доказательств вины подозреваемых.

Как известно, формула действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии, и автоматически прекратила действие с 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.