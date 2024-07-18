Новачок УПЛ звільнив тренера до старту сезону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

73-річний фахівець покинув "зелено-білих" за обопільною згодою. Досвідчений тренер повернув галицький колектив до футбольної еліти.

Маркевич уп'яте очолив "Карпати" влітку торік. На чолі львів'ян він фінішував другим у Першій лізі та повернув "левів" до Прем'єр-ліги. Поголос про розрив тренера з "Карпатами" пішов зі старту міжсезоння. Маркевич нібито конфліктував зі скаутинговою службою.

Найімовірнішим претендентом на вакантну посаду став Владислав Лупашко. Колишній керманич петровського "Інгульця" нещодавно приєднався до структури львів'ян. Він очолив команду U-19 "зелено-білих".

"Карпати" розпочнуть новий сезон Прем'єр-ліги 3 серпня. У стартовому турі "леви" гостюватимуть у Рівному. Перед початком кампанії львів'яни приєдналися до УПЛ ТБ.