Новачок УПЛ прагне грати домашні матчі в рідному місті: офіційна заява

"Червоно-білі" втомилися бути номінальними господарями на стадіонах у Києві та Львові. Криворіжці хочуть отримати право на проведення поєдинків у рідному місті.

"Наші славетні бійці ЗСУ крок за кроком відвойовують кожен метр території України. Тому футбол поступово повинен повертатись на свої рідні стадіони. Ми безмежно сумуємо за своїми вболівальниками, рідним містом, тому впевнені, що "Кривбас" повинен грати вдома, у рідному Кривому Розі", – йдеться в заяві.

У нинішньому сезоні команда Юрія Вернидуба провела 5 умовно домашніх матчів. У чотирьох із них криворіжці "господарювали" на столичному НСК "Олімпійський", а ще один поєдинок вони зіграли на львівській "Україні".

Раніше до рідних міст повернулися "Чорноморець" і "Олександрія". Повернення обох команд у рідні міста стали можливі після рішення виконкому футбольної асоціації внести зміни до регламенту змагань. За ними, господарям достатньо отримати дозвіл місцевих військових адміністрацій для матчів удома.