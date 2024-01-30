Новачок "Шахтаря" допоміг Бразилії достроково вийти у фінал відбору перед Олімпіадою

Півзахисник донецького "Шахтаря" Марлон Гомес зіграв черговий матч у складі збірної Бразилії U-23 у кваліфікації до Олімпійських ігор 2024 року. "Селесао" переграли однолітків із Еквадора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Контрольний поєдинок

Бразилія – Еквадор – 2:1

Голи: Гомес, 65, Пірані. 75 – Меркадо, 59

Головні події на полі розгорнулися після перерви. "Триколор" несподівано повів у рахунку на 59-й хвилині. Це Меркадо пробив після відскоку з півкола штрафного, а м'яч зачепив оборонця і пролетів повз голкіпера бразильців.

Проте, радість еквадорської збірної була недовгою. Уже за якихось шість хвилин "селесао" відновили паритет завдяки індивідуальним діям Ендріка. Він у межах штрафного накрутив оборонця і прострілив уздовж воріт, а Гомес замкнув дальню стійку.

Вирвав же перемогу для Бразилії U-23 Пірані. На 75-й хвилині він із другої спроби з меж карної зони відправив м'яч у дальній кут еквадорців – 2:1 у підсумку. Ця перемога дозволила бразильцям достроково вийти до фінальної групи відбору перед Олімпіадою-2024.

Хавбек Гомес оформив перехід у "Шахтар" минулого тижня. "Васко да Гама" отримав за вихованця орієнтовно 12 млн євро. Ще чотири мільйони в євровалюті передбачили на бонуси. До "гірників" він приєднається після наступного поєдинку бразильської команди (2 лютого).