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Новичок "Шахтера" помог Бразилии досрочно выйти в финал отбора перед Олимпиадой

Вторник 30 января 2024 12:44
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Новичок "Шахтера" помог Бразилии досрочно выйти в финал отбора перед Олимпиадой Фото: Марлон Гомес только что сравнял счет (twitter.com/CBF_Futebol)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник донецкого "Шахтера" Марлон Гомес сыграл очередной матч в составе сборной Бразилии U-23 в квалификации к Олимпийским играм 2024 года. "Селесао" обыграли сверстников из Эквадора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный поединок

Бразилия – Эквадор – 2:1

Голы: Гомес, 65, Пирани. 75 – Меркадо, 59

Главные события на поле развернулись после перерыва. "Триколор" неожиданно повел в счете на 59-й минуте. Это Меркадо пробил после отскока с полукруга штрафной, а мяч задел защитника и пролетел мимо голкипера бразильцев.

Однако радость эквадорской сборной была недолгой. Уже через шесть минут "селесао" восстановили паритет благодаря индивидуальным действиям Эндрика. Он в пределах штрафной накрутил защитника и прострелил вдоль ворот, а Гомес замкнул дальнюю штангу.

Вырвал же победу для Бразилии U-23 Пирани. На 75-й минуте он со второй попытки из пределов штрафной отправил мяч в дальний угол эквадорцев – 2:1 в итоге. Эта победа позволила бразильцам досрочно выйти в финальную группу отбора перед Олимпиадой-2024.

Хавбек Гомес оформил переход в "Шахтер" на прошлой неделе. "Васко да Гама" получил за воспитанника ориентировочно 12 млн евро. Еще четыре миллиона в евровалюте предусмотрели на бонусы. К "горнякам" он присоединится после следующего поединка бразильской команды (2 февраля).

К слову, ранее составили профайл бразильца Кевина после трансфера в "Шахтер".

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