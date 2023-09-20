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Новачок баскетбольної Суперліги підписав другого американця за тиждень: що відомо

Рівне, Середа 20 вересня 2023 12:29
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Новачок баскетбольної Суперліги підписав другого американця за тиждень: що відомо Фото: Трентон Клейтон (ліворуч) у чемпіонаті Фінляндії (sisasuomenlehti.fi)
Автор: Антон Федорців

Баскетбольний клуб "Рівне" відрапортував про перехід центрового Трентона Клейтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

26-річний американець став черговим новачком команди перед дебютом у Суперлізі. Він складе компанію своєму співвітчизнику Ілайджі Джойнеру, якого "Рівне" підписав минулого тижня.

Клейтон – справжній баскетбольний пілігрим. За його плечима виступи в Азербайджані, Аргентині, Португалії, Сальвадорі та Фінляндії. Сезон 2022/23 відіграв за азербайджанський "Зірве", де набирав у середньому 6.8 очок і робив 3.8 підбирання за 16 хвилин на паркеті.

На університетському рівні Клейтон захищав кольори "Піттсбург Стейт". Середні цифри у випускний рік – 8 очок, 4 підбирання за 20 хвилин у грі. На драфті НБА-2019 не був обраний жодною з команд, тож розпочав професіональну кар'єру за межами батьківщини.

Що відомо про "Рівне"

Заснований у 2017 році баскетбольний клуб. До структури входять чоловіча та жіноча команди, а глобальне завдання – побудова "піраміди" з дитячми, юнацькими, студентськими та аматорськими колективами.

У Вищій лізі рівняни дебютували з 4-го місця в сезоні 2017/18. У наступних сезонах "Рівне" тричі здобув "срібло" чемпіонату. Золоті медалі за підсумками кампанії 2022/23 виграли в боротьбі з криворізьким "Кривбасом". Цього літа прийняли запрошення ФБУ до виступів у Суперлізі.

Президент – культовий баскетболіст 00-х Сергій Ліщук. Він захищав кольори "Пульсара", "Хіміка", "Азовмаша", іспанських "Валенсії" та "Мурсії", а на драфті НБА-2004 "Мемфіс" обрав українця під 49-м номером.

До слова, раніше українець Семерич підписав контракт із "Монако" на два роки.

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