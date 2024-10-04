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Новачки УПЛ розписали нічию в матчі з нереалізованим пенальті

Львів, П'ятниця 04 жовтня 2024 20:16
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Новачки УПЛ розписали нічию в матчі з нереалізованим пенальті Фото: Владислав Лупашко не зміг переграти свою колишню команду (facebook.com/karpaty.lviv)
Автор: Андрій Костенко

Львівські "Карпати" на стадіоні "Україна" приймали "Інгулець" з Петрового у першій очній зустрічі на елітному рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 9-й тур

"Карпати" – "Інгулець" – 0:0

Незабитий пенальті: Невес ("Карпати"), 82 (воротар)

У минулому сезоні суперники зустрічалися один з одним у чемпіонаті Першої ліги. Тоді двічі перемогли підопічні Владислава Лупашка, якими були гравці "Інгульця". Але влітку фахівець разом з тренерським штабом перебрався до Львова і тепер проводив гру проти своєї колишньої команди.

Цей матч важко назвати взірцем сучасного футболу, навіть за мірками УПЛ. Команди грали практично без моментів. У першому таймі згадати можна лише удар гравця гостей Малиша, який пробив головою після флангової передачі, але м'яч влучив у стійку.

Після перерви "Карпати" заграли активніше. Втім, зуміли створити лише одну справді небезпечну атаку. Чачуа віддав "борг" суперникам, також перевіривши на міцність стійку їхніх воріт.

А за 10 хвилин до кінця основного часу господарі змарнували свій майже стовідсотковий шанс. Шершень збив Бруніньйо у штрафному. Суддя, ретельно перевіривши епізод, вказав на 11-метрову відмітку. До м'яча підійшов Невес і не зміг переграти голкіпера "Інгульця" Паламарчука. У час, що залишився, львів'яни провели за інерцією ще декілька атак. Але безрезультатно.

Гостьова нічия не дозволила підопічним Василя Кобина залишити останнє місце в УПЛ, де вони перебувають, маючи у активі 5 очок. У "Карпат" 9 пунктів, вони 10-ті.

Раніше в УПЛ "Чорноморець" завдяки поповненню зі США дотиснув "Оболонь".

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