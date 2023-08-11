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Нова Зеландія вперше опублікувала список загроз нацбезпеці. До нього увійшли РФ і Китай

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Нова Зеландія, П'ятниця 11 серпня 2023 08:50
Нова Зеландія вперше опублікувала список загроз нацбезпеці. До нього увійшли РФ і Китай Фото: Нова Зеландія вперше опублікувала список загроз нацбезпеці (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Нова Зеландія вперше в історії опублікувала список основних загроз, з якими держава може зіткнутися найближчими роками. До нього, зокрема, внесли дії Росії, Китаю та Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт, опублікований головним розвідувальним управлінням країни (NZSIS).

У звіті наголошується, що найбільш згубними тенденціями для країни є зростання геостратегічної конкуренції, зниження рівня довіри суспільства влади, неконтрольоване використання технологічних інновацій та глобальна економічна нестабільність. Ці фактори, на думку NZSIS, визначають головні небезпеки для новозеландської держави - екстремізм, іноземне втручання та шпигунство.

Серед держав, здатних завдати "значних збитків" Новій Зеландії, - Китай, Росія та Іран.

"Лише невелика кількість країн здійснює втручання, але вони роблять це наполегливо, тому здатні завдати значної шкоди. До таких відносяться Китайська Народна Республіка (КНР), Ісламська Республіка Іран та Росія", - зазначено у документі.

У NZSIS зазначили, що найбільш явну небезпеку для країни становить "наполегливіший Китай", тоді як дії Росії не спрямовані суворо проти Нової Зеландії.

"Загроза втручання Китаю, його тиск на китайські громади в країні стала більш очевидною. Ми добре обізнані про діяльність розвідувальних служб КНР у Новій Зеландії та в Індо-Тихоокеанському регіоні й вважаємо її складною проблемою", - зазначили у розвідці.

Там також додали, що "інформаційні кампанії Росії", що нібито поширює дезінформацію, становлять меншу загрозу, оскільки "не націлені конкретно на Нову Зеландію, хоча і впливають на погляди деяких її громадян".

Також у NZSIS підкреслили, що Іран, "намагаючись змусити мовчати незгодних, стає дедалі агресивнішим".

"Активність Ісламської Республіки у Новій Зеландії історично завжди була малоймовірною, але ми продовжуємо оцінювати загрози з боку цієї держави", - повідомляється в документі.

Генеральний директор NZSIS Ендрю Хемптон, представляючи звіт, зазначив, що "конкуренція між країнами стає дедалі гострішою, і це спонукає деякі держави отримувати переваги за допомогою нечесних коштів, таких як шпигунство та іноземне втручання".

"Однак важливо розуміти, що загрозу становлять лише уряди та люди, які діють від їхнього імені, а не громадяни", - сказав він.

Варто зазначити, що звіт про загрози національній безпеці Нової Зеландії було опубліковано службою розвідки вперше в історії країни.

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