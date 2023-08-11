Новая Зеландия впервые опубликовала список угроз нацбезопасности. В него вошли РФ и Китай

Новая Зеландия впервые в истории опубликовала список основных угроз, с которыми государство может столкнуться в ближайшие годы. В него, в частности, внесли действия России, Китая и Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет , опубликованный главным разведывательным управлением страны (NZSIS).

В отчете отмечается, что наиболее губительными тенденциями для страны являются рост геостратегической конкуренции, снижение уровня доверия общества власти, неконтролируемое использование технологических инноваций и глобальная экономическая нестабильность. Эти факторы, по мнению NZSIS, определяют главные опасности для новозеландского государства - экстремизм, иностранное вмешательство и шпионаж.

Среди государств, способных нанести "значительный ущерб" Новой Зеландии, - Китай, Россия и Иран.

"Только небольшое количество стран осуществляет вмешательство, но они делают это настойчиво, поэтому способны нанести значительный ущерб. К таким относятся Китайская Народная Республика (КНР), Исламская Республика Иран и Россия", - говорится в документе.

В NZSIS отметили, что наиболее явную опасность для страны представляет более "упорный Китай", тогда как действия России не направлены строго против Новой Зеландии.

"Угроза вмешательства Китая, его давление на китайские общины в стране стало очевиднее. Мы хорошо осведомлены о деятельности разведывательных служб КНР в Новой Зеландии и в Индо-Тихоокеанском регионе и считаем ее сложной проблемой", - отметили в разведке.

Там также добавили, что якобы распространяющая дезинформацию "информационные кампании России" представляют меньшую угрозу, поскольку "не нацелены конкретно на Новую Зеландию, хотя и влияют на взгляды некоторых ее граждан".

Также в NZSIS подчеркнули, что Иран, "пытаясь заставить молчать несогласных, становится все более агрессивным".

"Активность Исламской Республики в Новой Зеландии исторически всегда была маловероятной, но мы продолжаем оценивать угрозы этого государства", - сообщается в документе.

Генеральный директор NZSIS Эндрю Хэмптон, представляя отчет, отметил, что "конкуренция между странами становится все острее, и это побуждает некоторые государства получать преимущества с помощью нечестных средств, таких как шпионаж и иностранное вмешательство".

"Однако важно понимать, что угрозу представляют только правительства и люди, действующие от их имени, а не граждане", - сказал он.

Следует отметить, что отчет об угрозах национальной безопасности Новой Зеландии был опубликован службой разведки впервые в истории страны.