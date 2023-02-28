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Нова Зеландія продовжила "спеціальну візу" для біженців з України ще на рік

Фото: Нова Зеландія продовжила "спеціальну візу" для біженців з України ще на рік (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Нової Зеландії розширив візи, запропоновані українцям, які рятуються від російського вторгнення, і продовжив їхню дію до березня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stuff.

Міністр імміграції Майкл Вуд оголосив, що уряд продовжить термін дії візи на рік, до 15 березня 2024 року, і дозволить людям подорожувати до Нової Зеландії за візою протягом 12 місяців замість колишніх дев'яти місяців.

Особа, яка подає заяву на візу, також може призначити "прийнятного спонсора", який візьме на себе фінансову відповідальність за його прибуття до Нової Зеландії, а не покладатися лише на члена сім'ї.

Критерії для членів сім'ї, які можуть спонсорувати заявника на візу, також буде розширено.

Власники "спеціальної української візи" мають доступ до державної охорони здоров'я та їхні діти можуть відвідувати школу як домашні учні, а дорослі можуть відвідувати безкоштовні уроки англійської мови в країні.

Нагадаємо, раніше Нова Зеландія посилила санкції проти Росії до роковин вторгнення в Україну.

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