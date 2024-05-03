Нова реальність. Павлюк вказав на зміну тактики боїв, кінця війни не досягти поодинці

Дрони стали домінувати на полі бою, тепер безпілотники є смертоноснішим, ніж артилерія чи авіація. Дрони змінили географію та тактику поля бою, а піхота засіла глибше.

"Безпілотники зараз вбивають більше солдатів з обох сторін, ніж будь-що інше... Вони також створили сценарій, за яким безпілотники можуть бачити майже все, не лише на лінії фронту, але й на глибині від 10 до 30 км з обох боків", - сказав Павлюк.

Як пояснив командувач, тепер жодна зі сторін не може створити велике ударне угруповування, щоб його не помітили і не уразили ударні безпілотники великої дальності та артилерія. Нова реальність змусила обидві сторони працювати зі значно меншими штурмовими групами.

"Ми відійшли від руху батальйонами чи навіть ротами", - додав генерал.

При цьому Павлюк визнав, що виграти війну лише на полі бою не можна. На його думку, посилення санкцій може перешкодити Росії збільшувати запаси ракет, які вона використовує для ударів по українській енергетиці. Він наголосив, що лише більша міжнародна ізоляція Кремля може зупинити бойові дії.

"Виснаження на полі бою не покладе край війні. Кінець війни відбудеться через технологічну перевагу та реальну ізоляцію Росії. Зараз дуже багато країн сидять, склавши руки, чекаючи, чим закінчиться ця війна, просто сподіваючись, що вона їх не вплине", - підкреслив командувач.