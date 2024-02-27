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Нова послуга для клієнтів ПУМБ - перекази IntelExpress у мобільному застосунку ПУМБ Online

Вівторок 27 лютого 2024 09:00 promo
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ПУМБ розширює можливості отримання міжнародних переказів клієнтами банку. Відтепер, у мобільному застосунку PUMB Online доступні перекази коштів через міжнародну систему грошових переказів IntelExpress.

Нова послуга для клієнтів ПУМБ - перекази IntelExpress у мобільному застосунку ПУМБ Online

Чому варто обрати IntelExpress? Ця міжнародна система дозволяє легко та швидко отримувати грошові перекази в 70 країнах світу.

Як отримати кошти: у мобільному застосунку PUMB Online необхідно відкрити розділ «Платежі» -> «Міжнародні перекази»-> «IntelExpress».

Тож, тепер клієнти ПУМБ можуть користуватися послугами від 5 найбільших систем переказу коштів на території України: Western Union, MoneyGram, Ria, PrivatMoney та, звичайно ж, IntelExpress. Банк піклується про комфорт та зручність клієнтів, тому пропонує широкий вибір систем переказів для максимально зручного отримання коштів з-за кордону.

Маєте право на отримання міжнародної допомоги? Клієнти банку можуть отримати грошову допомогу від міжнародних організацій (ООН, Червоний Хрест та інших благодійних організацій) у мобільному застосунку PUMB Online (міжнародні системи переказів Western Union, MoneyGram та PrivatMoney), за допомогою оператора гарячої лінії (переказ MoneyGram) або у найближчому відділенні ПУМБ (Western Union та MoneyGram).

Обирайте ПУМБ для вашого зручного та швидкого переказу коштів.

Нова послуга для клієнтів ПУМБ - перекази IntelExpress у мобільному застосунку ПУМБ Online

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