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"Нова пошта" оприлюднила графік роботи на Великдень

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Україна, Вівторок 11 квітня 2023 11:37
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи на Великдень Фото: "Нова пошта" на Великдень працюватиме за звичайним графіком (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У неділю 16 квітня, на Великдень, та у понеділок 17 квітня відділення "Нової пошти" працюватимуть за своїм звичайним графіком, без скорочень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нової пошти".

"Адресний забір, кур’єрська доставка на адресу та у поштомати також працюватимуть без змін, за звичайним графіком", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Великдень у 2023 році святкується у неділю 16 квітня. На період воєнного стану в Україні скасовані перенесення вихідного дня після святкового чи неробочого. Тому понеділок 17 квітня буде звичайним робочим днем.

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