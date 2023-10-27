Нова онлайн-платформа з фінансової грамотності “Гаразд” від Національного банку України

Національний банк України презентував cайт з фінансової грамотності “Гаразд”. Це безкоштовна онлайн-платформа, завдяки якій ви зможете здобути достатній рівень фінансових знань, щоб ухвалювати відповідальні рішення щодо персональних фінансів.

В умовах війни українці зіштовхнулися з безліччю нових викликів, вирішення яких потребує певного рівня фінансової обізнаності та знань з управління особистими фінансами. Серед них – зростання випадків платіжного шахрайства, кіберзлочинів та соціального інжинірингу, необхідність збереження вартості заощаджень, потреба в оптимізації особистого чи сімейного бюджету, необхідність розвитку навичок фінансового ризик-менеджменту.

Головна перевага сайту – практична пропозиція для кожного українця, оскільки на платформі споживачі фінансових послуг зможуть знайти реальні рішення, що знадобляться в повсякденному житті: від алгоритму дій щодо оформлення депозиту чи кредиту до порад з планування власного бюджету та фінансового виховання дітей.

7 фактів, які варто знати про сайт “Гаразд”

На сайті можете отримати актуальну та вичерпну інформацію щодо найпоширеніших фінансових послуг в Україні. Вся подана інформація спрямована на те, щоб ви могли ефективно керувати вашим особистим бюджетом чи фінансами родини і приймати виважені фінансові рішення. Сайт складається з шести розділів: “Гроші”, “Фінансове планування”, “Депозити”, “Кредити”, “Cтрахування”, “Шахрайство”. Онлайн-платформа має дві спеціальні рубрики – “Лайфхаки” та “Питання дня”. У нас немає реклами фінансових послуг чи просування фінансових продуктів. Лише офіційна інформація, підтверджена експертами Національного банку. На сайті розміщено понад 170 статей, проте платформа буде й надалі розвиватися, а кількість публікацій та рубрик зростатиме. Щоб визначити свій рівень знань ви можете пройти загальний та 6 тематичних тестів, що розміщені на онлайн-платформі. Обирайте ту тему, у якій хотіли б розбиратися краще! Якщо у ваших знаннях є прогалини – сайт скерує вас до статей, що допоможуть краще орієнтуватися у вирі фінансової інформації та покращити свою фінансову обізнаність. Пройти тести можна за посиланням. Фінансового гіда сайту звуть Горпинкою. Горпинка – це осучаснений образ молодої дівчини, натхненний ескізом видатного український графіка Георгій Нарбут, який він створив для аверсу банкноти 500 гривень 1918 року.

Більше інформації дізнавайтеся на сайті “Гаразд”.

Цей матеріал підготовлено Національним банком України за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC) у партнерстві з Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO) та Фондом ефективного врядування Уряду Великої Британії в Україні (GGF). Зміст є винятково відповідальністю автора.