Нова онлайн-платформа з фінансової грамотності “Гаразд” від Національного банку України

Національний банк України презентував cайт з фінансової грамотності “Гаразд”. Це безкоштовна онлайн-платформа, завдяки якій ви зможете здобути достатній рівень фінансових знань, щоб ухвалювати відповідальні рішення щодо персональних фінансів.
В умовах війни українці зіштовхнулися з безліччю нових викликів, вирішення яких потребує певного рівня фінансової обізнаності та знань з управління особистими фінансами. Серед них – зростання випадків платіжного шахрайства, кіберзлочинів та соціального інжинірингу, необхідність збереження вартості заощаджень, потреба в оптимізації особистого чи сімейного бюджету, необхідність розвитку навичок фінансового ризик-менеджменту.
Головна перевага сайту – практична пропозиція для кожного українця, оскільки на платформі споживачі фінансових послуг зможуть знайти реальні рішення, що знадобляться в повсякденному житті: від алгоритму дій щодо оформлення депозиту чи кредиту до порад з планування власного бюджету та фінансового виховання дітей.
7 фактів, які варто знати про сайт “Гаразд”
Більше інформації дізнавайтеся на сайті “Гаразд”.
Цей матеріал підготовлено Національним банком України за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC) у партнерстві з Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO) та Фондом ефективного врядування Уряду Великої Британії в Україні (GGF). Зміст є винятково відповідальністю автора.