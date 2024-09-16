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Нова локація та сотні експонатів: технічний фестиваль Old Car Land пройде у музеї "Колеса Історії"

Понеділок 16 вересня 2024 10:20
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Нова локація та сотні експонатів: технічний фестиваль Old Car Land пройде у музеї "Колеса Історії" Фото: фестиваль Old Car Land пройде у музеї "Колеса Історії" (прес-служба фестивалю)
Автор: Олександр Мороз

Найбільший технічний фестиваль України Old Car Land повертається. Цього року захід відзначає своє десятиріччя та готує одразу кілька цікавинок для учасників та гостей заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу заходу.

Найбільш помітна зміна – це нова локація. Вперше фестиваль пройде на території технічного музею "Колеса Історії". Тож всі бажаючі матимуть унікальну можливість окрім автомобілів, мотоциклів та інших транспортних засобів фестивалю ознайомитись з найбільшим зібранням класичних технічних експонатів Києва та України.

Загалом, історія Old Car Land розпочалася 10 років тому, коли українська спільнота любителів ретротранспорту вирішила започаткувати власний захід – велике свято історії і техніки. Влітку 2014 року завдяки ініціативі групи з кількох ентузіастів відбувся перший фестиваль, який за масштабом та атмосферою більше нагадував зустріч друзів, але згодом розвинувся та отримав назву Технічний фестиваль Old Car Land. Попри скромний формат, на першому фестивалі відбулась низка прем'єр олдтаймерів, найцікавіші з яких ви зможете знову побачити цієї осені!

Нова локація та сотні експонатів: технічний фестиваль Old Car Land пройде у музеї &quot;Колеса Історії&quot;

Організатори фестивалю не забули і про автовиробників, які цього року святкують важливі ювілеї. На фестивалі глядачі зможуть побачити спеціальні експозиції Opel та Fiat, яким виповнюється 125 років, а також Audi та MG, що у 2024-му відзначають відповідно 115- та 100-річчя.

Фестиваль Old Car Land відбудеться 28-29 вересня на території музею "Колеса Історії" за адресою м. Київ, вул. Малинська, 1.

Нова локація та сотні експонатів: технічний фестиваль Old Car Land пройде у музеї &quot;Колеса Історії&quot;

Окрім унікальних технічних експонатів, до уваги глядачів – інтерактивні експозиції, вінтажні ігрові автомати, смачні та різнопланові фудкорти, фірмові сувеніри та багато іншого. Шанувальники історичної техніки закликають – не пропустіть легендарну подію у світі українського ретроруху.

Нова локація та сотні експонатів: технічний фестиваль Old Car Land пройде у музеї &quot;Колеса Історії&quot;

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